Тюмень окутал с разных сторон города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюмень ночью 31 августа окутал плотный густой туман в районе микрорайона Войновки. Об этом сообщила очевидица произошедшего журналисту URA.RU.

«Время было 01:20, когда я еще не спала — не могла заснуть. Решила попить воды и увидела за окном ничего. В буквальном смысле улицу окутал такой сильный туман, что разглядеть что-либо было невозможно. Я даже на улицу решила сходить, чтобы в этом убедиться», — рассказала свидетель атмосферного явления журналисту URA.RU.

Еще одна очевидица поделилась видео тумана в telegram-канале «Темы Тюмени». На кадрах показано, какой вид падает из окна на ЖК «Колумб» в 01:30 ночи.

Ранее URA.RU писало, что на юге Тюменской области в ночные часы 31 августа местами ожидаются сильные дожди. В результате ухудшения погодных условий увеличился риск возникновения ЧС.