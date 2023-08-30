30 августа 2023

Тюмень ночью 31 августа окутал густой туман. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень окутал с разных сторон города Фото:

Тюмень ночью 31 августа окутал плотный густой туман в районе микрорайона Войновки. Об этом сообщила очевидица произошедшего журналисту URA.RU.

«Время было 01:20, когда я еще не спала — не могла заснуть. Решила попить воды и увидела за окном ничего. В буквальном смысле улицу окутал такой сильный туман, что разглядеть что-либо было невозможно. Я даже на улицу решила сходить, чтобы в этом убедиться», — рассказала свидетель атмосферного явления журналисту URA.RU.

Еще одна очевидица поделилась видео тумана в telegram-канале «Темы Тюмени». На кадрах показано, какой вид падает из окна на ЖК «Колумб» в 01:30 ночи.

Ранее URA.RU писало, что на юге Тюменской области в ночные часы 31 августа местами ожидаются сильные дожди. В результате ухудшения погодных условий увеличился риск возникновения ЧС.

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Тюмень ночью 31 августа окутал плотный густой туман в районе микрорайона Войновки. Об этом сообщила очевидица произошедшего журналисту URA.RU. «Время было 01:20, когда я еще не спала — не могла заснуть. Решила попить воды и увидела за окном ничего. В буквальном смысле улицу окутал такой сильный туман, что разглядеть что-либо было невозможно. Я даже на улицу решила сходить, чтобы в этом убедиться», — рассказала свидетель атмосферного явления журналисту URA.RU. Еще одна очевидица поделилась видео тумана в telegram-канале «Темы Тюмени». На кадрах показано, какой вид падает из окна на ЖК «Колумб» в 01:30 ночи. Ранее URA.RU писало, что на юге Тюменской области в ночные часы 31 августа местами ожидаются сильные дожди. В результате ухудшения погодных условий увеличился риск возникновения ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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