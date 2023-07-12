Главные решения G7 по гарантиям безопасности для Украины

G7 пообещали Украине гарантии безопасности
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Украине согласовали гарантии безопасности в ходе саммита НАТО Фото:

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины. Все они перечислены в соответствующей декларации. URA.RU рассказывает, что какие гарантии вошли в финальный список.

  • Страны G7 согласовали гарантии безопасности для Украины. Они включают в себя усиление военной поддержки Киеву.
  • В списке гарантий от G7 также есть и пункт о предоставлении Украине самолетов и артиллерии. Обязательства стран международного клуба будут включать военное усиление Киева на суше, в воде и воздухе.
  • Кроме того, страны Большой семерки пообещали помочь Украине в случае нового военного конфликта с Россией. Страны Запада планируют организовать двусторонние долгосрочные обязательства в сфере безопасности. Если новый конфликт произойдет, страны G7 намерены возложить на Россию соответствующие расходы.
  • В рамках гарантий безопасности страны Большой семерки пообещали поддерживать Украину сколько понадобится. Гарантии с Киевом планируется обсудить «немедленно».
  • Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в дальнейшем гарантии безопасности будут расширены. Он уверен, что далее Украина будет проводить многосторонние соглашения со своими партнерами.
  • В свою очередь, в ответ на гарантии безопасности, Киев намерен провести реформы в области государственного управления. Кроме того, Украина обещает усилить гражданский контроль за военной сферой и повысить борьбу с коррупцией в стране.
  • В рамках договора страны G7 пообещали поддерживать украинскую оборонную промышленность. Также гарантии включают в себя обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) странами Запада.
  • Декларация от стран международного клуба закрепляет антироссийские санкции. Отмечается, что российские активы будут заморожены до тех пор, пока РФ не выплатит «компенсацию».
  • Окончательное подписание гарантий безопасности между Украиной и G7 запланировано на 2024 год. Зеленский рассчитывает, что это произойдет в Вашингтоне во время следующего саммита. При этом он уточняет, что гарантии будут действовать до вступления Украины в НАТО. Не исключено, что к гарантиям безопасности присоединятся и другие страны Запада «в любое время».
  • Журналистам официально показали соответствующую декларацию. Его продемонстрировал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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В ходе саммита НАТО в Вильнюсе страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины. Все они перечислены в соответствующей декларации. URA.RU рассказывает, что какие гарантии вошли в финальный список.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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