Главные решения G7 по гарантиям безопасности для Украины

Украине согласовали гарантии безопасности в ходе саммита НАТО
В ходе саммита НАТО в Вильнюсе страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины. Все они перечислены в соответствующей декларации. URA.RU рассказывает, что какие гарантии вошли в финальный список.
- Страны G7 согласовали гарантии безопасности для Украины. Они включают в себя усиление военной поддержки Киеву.
- В списке гарантий от G7 также есть и пункт о предоставлении Украине самолетов и артиллерии. Обязательства стран международного клуба будут включать военное усиление Киева на суше, в воде и воздухе.
- Кроме того, страны Большой семерки пообещали помочь Украине в случае нового военного конфликта с Россией. Страны Запада планируют организовать двусторонние долгосрочные обязательства в сфере безопасности. Если новый конфликт произойдет, страны G7 намерены возложить на Россию соответствующие расходы.
- В рамках гарантий безопасности страны Большой семерки пообещали поддерживать Украину сколько понадобится. Гарантии с Киевом планируется обсудить «немедленно».
- Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в дальнейшем гарантии безопасности будут расширены. Он уверен, что далее Украина будет проводить многосторонние соглашения со своими партнерами.
- В свою очередь, в ответ на гарантии безопасности, Киев намерен провести реформы в области государственного управления. Кроме того, Украина обещает усилить гражданский контроль за военной сферой и повысить борьбу с коррупцией в стране.
- В рамках договора страны G7 пообещали поддерживать украинскую оборонную промышленность. Также гарантии включают в себя обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) странами Запада.
- Декларация от стран международного клуба закрепляет антироссийские санкции. Отмечается, что российские активы будут заморожены до тех пор, пока РФ не выплатит «компенсацию».
- Окончательное подписание гарантий безопасности между Украиной и G7 запланировано на 2024 год. Зеленский рассчитывает, что это произойдет в Вашингтоне во время следующего саммита. При этом он уточняет, что гарантии будут действовать до вступления Украины в НАТО. Не исключено, что к гарантиям безопасности присоединятся и другие страны Запада «в любое время».
- Журналистам официально показали соответствующую декларацию. Его продемонстрировал премьер-министр Японии Фумио Кисида.
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