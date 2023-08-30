Израильская компания предлагает курганцам работать пекарями за 320 тысяч рублей

Работодатели обещают платить до 320 тысяч рублей в месяц
Жителям Курганской области предлагают работать пекарями в Израиле за 320 тысяч рублей в месяц. Объявление опубликовано на сайте Avito в разделе «Работа».
«От 18 лет, берем с русским языком. Одна смена составляет 10-13 часов. Ставка в час: 34-25 шекелей (10 долларов). Заработная плата за месяц: 240 000-320 000 рублей», — говорится в объявлении.
Сотрудникам придется оплачивать проживание, медицинскую страховку и авиабилеты. Работодатели пообещали бесплатную рабочую одежду, питание и разрешение на работу.
Ранее курганцам предлагали работать на фабрику Coca-Cola в Израиле. Им пообещали зарплату в размере 300 тысяч рублей в месяц.
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