Израильская компания предлагает курганцам работать пекарями за 320 тысяч рублей

31 августа 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

Работодатели обещают платить до 320 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Курганской области предлагают работать пекарями в Израиле за 320 тысяч рублей в месяц. Объявление опубликовано на сайте Avito в разделе «Работа». «От 18 лет, берем с русским языком. Одна смена составляет 10-13 часов. Ставка в час: 34-25 шекелей (10 долларов). Заработная плата за месяц: 240 000-320 000 рублей», — говорится в объявлении. Сотрудникам придется оплачивать проживание, медицинскую страховку и авиабилеты. Работодатели пообещали бесплатную рабочую одежду, питание и разрешение на работу. Ранее курганцам предлагали работать на фабрику Coca-Cola в Израиле. Им пообещали зарплату в размере 300 тысяч рублей в месяц.

Жителям Курганской области предлагают работать пекарями в Израиле за 320 тысяч рублей в месяц. Объявление опубликовано на сайте Avito в разделе «Работа». «От 18 лет, берем с русским языком. Одна смена составляет 10-13 часов. Ставка в час: 34-25 шекелей (10 долларов). Заработная плата за месяц: 240 000-320 000 рублей», — говорится в объявлении. Сотрудникам придется оплачивать проживание, медицинскую страховку и авиабилеты. Работодатели пообещали бесплатную рабочую одежду, питание и разрешение на работу. Ранее курганцам предлагали работать на фабрику Coca-Cola в Израиле. Им пообещали зарплату в размере 300 тысяч рублей в месяц.