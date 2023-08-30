30 августа 2023

Израильская компания предлагает курганцам работать пекарями за 320 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Работодатели обещают платить до 320 тысяч рублей в месяц Фото:

Жителям Курганской области предлагают работать пекарями в Израиле за 320 тысяч рублей в месяц. Объявление опубликовано на сайте Avito в разделе «Работа».

«От 18 лет, берем с русским языком. Одна смена составляет 10-13 часов. Ставка в час: 34-25 шекелей (10 долларов). Заработная плата за месяц: 240 000-320 000 рублей», — говорится в объявлении.

Сотрудникам придется оплачивать проживание, медицинскую страховку и авиабилеты. Работодатели пообещали бесплатную рабочую одежду, питание и разрешение на работу.

Ранее курганцам предлагали работать на фабрику Coca-Cola в Израиле. Им пообещали зарплату в размере 300 тысяч рублей в месяц.

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Жителям Курганской области предлагают работать пекарями в Израиле за 320 тысяч рублей в месяц. Объявление опубликовано на сайте Avito в разделе «Работа». «От 18 лет, берем с русским языком. Одна смена составляет 10-13 часов. Ставка в час: 34-25 шекелей (10 долларов). Заработная плата за месяц: 240 000-320 000 рублей», — говорится в объявлении. Сотрудникам придется оплачивать проживание, медицинскую страховку и авиабилеты. Работодатели пообещали бесплатную рабочую одежду, питание и разрешение на работу. Ранее курганцам предлагали работать на фабрику Coca-Cola в Израиле. Им пообещали зарплату в размере 300 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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