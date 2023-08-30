В Тюмени из-за тумана задерживаются рейсы

В Тюмени задерживают рейсы самолетов на вылет и прилет Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Из-за тумана в Тюмени задержали 29 рейсов на прилет и 14 на вылет. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Из-за тумана на прилет в Тюмень задерживается 29 рейсов. Судя по всему, Рощино перестал принимать еще в 23:55 — тогда-то и должен был прилететь самолет из Екатеринбурга. На вылет в данный момент задерживается 14 рейсов», — написали в telegram-канале «Темы Тюмени».

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень ночью 31 августа окутал плотный густой туман. Люди в социальных сетях начали делиться фотографиями и видео атмосферного явления.