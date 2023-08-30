30 августа 2023

В Тюмени из-за тумана задерживаются рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, самолет, подготовка к полету, авиаперевозки, ssj100-95b, самолет на пероне
В Тюмени задерживают рейсы самолетов на вылет и прилет Фото:

Из-за тумана в Тюмени задержали 29 рейсов на прилет и 14 на вылет. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Из-за тумана на прилет в Тюмень задерживается 29 рейсов. Судя по всему, Рощино перестал принимать еще в 23:55 — тогда-то и должен был прилететь самолет из Екатеринбурга. На вылет в данный момент задерживается 14 рейсов», — написали в telegram-канале «Темы Тюмени».

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень ночью 31 августа окутал плотный густой туман. Люди в социальных сетях начали делиться фотографиями и видео атмосферного явления.

Фото:

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Из-за тумана в Тюмени задержали 29 рейсов на прилет и 14 на вылет. Об этом сообщили в социальных сетях. «Из-за тумана на прилет в Тюмень задерживается 29 рейсов. Судя по всему, Рощино перестал принимать еще в 23:55 — тогда-то и должен был прилететь самолет из Екатеринбурга. На вылет в данный момент задерживается 14 рейсов», — написали в telegram-канале «Темы Тюмени». Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что Тюмень ночью 31 августа окутал плотный густой туман. Люди в социальных сетях начали делиться фотографиями и видео атмосферного явления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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