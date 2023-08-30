30 августа 2023

«Ведомости» оценили, во сколько России обойдется повышение ключевой ставки

Государство и бизнес заплатят миллиарды рублей из-за повышения ключевой ставки
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Расходы бизнеса и государства из-за ключевой ставки вырастут на 150 млрд рублей Фото:

На фоне повышения ключевой ставки до 12% дополнительные расходы бизнеса и государства на обслуживание кредитов и облигаций составят в среднем 100—150 миллиардов рублей в месяц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

«Дополнительные расходы бизнеса и государства на обслуживание долга (кредиты и облигации) составят в среднем 100—150 млрд руб. в месяц на фоне повышения ключевой ставки до 12%. Большая часть — от 80 млрд до 100 млрд — придется на корпоративные займы с плавающей ставкой», — пишут «Ведомости».

По словам директора группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, расходы государства и нефинансовых компаний вырастут, прежде всего, за счет роста платежей по займам с плавающими ставками. Также расходы увеличатся из-за рефинансирования подошедшего к погашению долга. Показатели расходов в будущем могут также показать рост по причине, что часть быстрого по срокам погашения долга рефинансируется по новым длинным ставкам.

Ранее Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12% для снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. К каким последствием приведет решение Центробанка и какие меры можно было предпринять — в материале агентства.

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На фоне повышения ключевой ставки до 12% дополнительные расходы бизнеса и государства на обслуживание кредитов и облигаций составят в среднем 100—150 миллиардов рублей в месяц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных аналитиков. «Дополнительные расходы бизнеса и государства на обслуживание долга (кредиты и облигации) составят в среднем 100—150 млрд руб. в месяц на фоне повышения ключевой ставки до 12%. Большая часть — от 80 млрд до 100 млрд — придется на корпоративные займы с плавающей ставкой», — пишут «Ведомости». По словам директора группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, расходы государства и нефинансовых компаний вырастут, прежде всего, за счет роста платежей по займам с плавающими ставками. Также расходы увеличатся из-за рефинансирования подошедшего к погашению долга. Показатели расходов в будущем могут также показать рост по причине, что часть быстрого по срокам погашения долга рефинансируется по новым длинным ставкам. Ранее Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12% для снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. К каким последствием приведет решение Центробанка и какие меры можно было предпринять — в материале агентства.
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Ссылки по теме
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