«Ведомости» оценили, во сколько России обойдется повышение ключевой ставки

Государство и бизнес заплатят миллиарды рублей из-за повышения ключевой ставки

31 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Расходы бизнеса и государства из-за ключевой ставки вырастут на 150 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU На фоне повышения ключевой ставки до 12% дополнительные расходы бизнеса и государства на обслуживание кредитов и облигаций составят в среднем 100—150 миллиардов рублей в месяц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных аналитиков. «Дополнительные расходы бизнеса и государства на обслуживание долга (кредиты и облигации) составят в среднем 100—150 млрд руб. в месяц на фоне повышения ключевой ставки до 12%. Большая часть — от 80 млрд до 100 млрд — придется на корпоративные займы с плавающей ставкой», — пишут «Ведомости». По словам директора группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, расходы государства и нефинансовых компаний вырастут, прежде всего, за счет роста платежей по займам с плавающими ставками. Также расходы увеличатся из-за рефинансирования подошедшего к погашению долга. Показатели расходов в будущем могут также показать рост по причине, что часть быстрого по срокам погашения долга рефинансируется по новым длинным ставкам. Ранее Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12% для снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. К каким последствием приведет решение Центробанка и какие меры можно было предпринять — в материале агентства.

На фоне повышения ключевой ставки до 12% дополнительные расходы бизнеса и государства на обслуживание кредитов и облигаций составят в среднем 100—150 миллиардов рублей в месяц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных аналитиков. «Дополнительные расходы бизнеса и государства на обслуживание долга (кредиты и облигации) составят в среднем 100—150 млрд руб. в месяц на фоне повышения ключевой ставки до 12%. Большая часть — от 80 млрд до 100 млрд — придется на корпоративные займы с плавающей ставкой», — пишут «Ведомости». По словам директора группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, расходы государства и нефинансовых компаний вырастут, прежде всего, за счет роста платежей по займам с плавающими ставками. Также расходы увеличатся из-за рефинансирования подошедшего к погашению долга. Показатели расходов в будущем могут также показать рост по причине, что часть быстрого по срокам погашения долга рефинансируется по новым длинным ставкам. Ранее Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12% для снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. К каким последствием приведет решение Центробанка и какие меры можно было предпринять — в материале агентства.