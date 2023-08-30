В Челябинске на 14 часов задержали авиарейс в Тюмень, которую в ночь на 31 августа окутал плотный густой туман. Данные о переносе вылета указаны на онлан-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.
«По расписанию рейс „Челябинск-Тюмень“ авиакомпании Turkish Airlines должен был вылететь в 01:40. Расчетное время вылета перенесено на 15:10. Рейс задерживается», — указано на онлайн-табло аэропорта в Челябинске.
Ночью 31 августа Тюмень окутал густой туман в районе микрорайона Войновки. Туман оказался настолько плотный, что на улице невозможно было что-либо разглядеть.
URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта имени Курчатова. На момент выхода новости ответ еще не поступил.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.