30 августа 2023

В Челябинске на 14 часов задержали вылет рейса в Тюмень. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт, самолет, подготовка к полету, служба авиаперевозок
Рейс до Тюмени перенесен на 15:10 Фото:

В Челябинске на 14 часов задержали авиарейс в Тюмень, которую в ночь на 31 августа окутал плотный густой туман. Данные о переносе вылета указаны на онлан-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.

«По расписанию рейс „Челябинск-Тюмень“ авиакомпании Turkish Airlines должен был вылететь в 01:40. Расчетное время вылета перенесено на 15:10. Рейс задерживается», — указано на онлайн-табло аэропорта в Челябинске.

Ночью 31 августа Тюмень окутал густой туман в районе микрорайона Войновки. Туман оказался настолько плотный, что на улице невозможно было что-либо разглядеть.

URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта имени Курчатова. На момент выхода новости ответ еще не поступил.

Рейс до Тюмени за ночь переносили три раза
Рейс до Тюмени за ночь переносили три раза

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В Челябинске на 14 часов задержали авиарейс в Тюмень, которую в ночь на 31 августа окутал плотный густой туман. Данные о переносе вылета указаны на онлан-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова. «По расписанию рейс „Челябинск-Тюмень“ авиакомпании Turkish Airlines должен был вылететь в 01:40. Расчетное время вылета перенесено на 15:10. Рейс задерживается», — указано на онлайн-табло аэропорта в Челябинске. Ночью 31 августа Тюмень окутал густой туман в районе микрорайона Войновки. Туман оказался настолько плотный, что на улице невозможно было что-либо разглядеть. URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта имени Курчатова. На момент выхода новости ответ еще не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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