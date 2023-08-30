В ГД предложили наказывать за помощь в уклонении от военной службы

Депутат ГД Сухарев предложил ввести уголовное наказание для помощников уклонистов от армии

31 августа 2023 в 06:14 Размер текста - 17 +

Помощникам уклонистов от армии должно грозить уголовное преследование, считает Иван Сухарев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для лиц, помогающих россиянам уклониться от военной службы. С таким предложением выступил депутат Иван Сухарев. «Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения дополнения в статью 328 УК РФ в части определения ответственности для физических и должностных лиц, способствующих уклонению граждан от военной либо альтернативной гражданской службы, при этом не имеющих законных оснований освобождения от службы», — предлагает Иван Сухарев. Текст документа приводит RT. По словам депутата ГД, сейчас статья не определяет ответственность для тех, кто помогает уклониться от службы в Вооруженных силах РФ. Введение поправки связано с тем, что после начала спецоперации на Украине и повышения призывного возраста до 30 лет стали активизироваться лица, пытающиеся уклониться от службы в войсках. Ранее URA.RU передавало мнение первого зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Артема Бичаева, что наказание за уклонение от мобилизации должно касаться только тех, кто получил повестку, но решил избежать призыва и сбежал. Уклонистами от мобилизации не являются те, кто проживает не по прописке и не получили повестку, считает Бичаев.

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для лиц, помогающих россиянам уклониться от военной службы. С таким предложением выступил депутат Иван Сухарев. «Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения дополнения в статью 328 УК РФ в части определения ответственности для физических и должностных лиц, способствующих уклонению граждан от военной либо альтернативной гражданской службы, при этом не имеющих законных оснований освобождения от службы», — предлагает Иван Сухарев. Текст документа приводит RT. По словам депутата ГД, сейчас статья не определяет ответственность для тех, кто помогает уклониться от службы в Вооруженных силах РФ. Введение поправки связано с тем, что после начала спецоперации на Украине и повышения призывного возраста до 30 лет стали активизироваться лица, пытающиеся уклониться от службы в войсках. Ранее URA.RU передавало мнение первого зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Артема Бичаева, что наказание за уклонение от мобилизации должно касаться только тех, кто получил повестку, но решил избежать призыва и сбежал. Уклонистами от мобилизации не являются те, кто проживает не по прописке и не получили повестку, считает Бичаев.