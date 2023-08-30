Курганцы смогут ездить в городском транспорте со скидкой

Скидку на проезд предоставит платежная система «Мир» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В течение четырех месяцев с 1 сентября курганцы смогут ездить городским транспортом дешевле на семь рублей, оплачивая проезд картой «Мир», загруженной в смартфон. Об этом сообщается в группе «Союз транспортных организаций» в соцсети «ВКонтакте».

«Российская платежная система предоставит пассажирам скидку на проезд в Курганском городском транспорте. Акция стартует 1 сентября и продлится в течение четырех месяцев — до 31 декабря. Скидка в размере 7 рублей применится при оплате проезда картой „Мир“, загруженной в смартфон», — написано на сайте.

Согласно информации на сайте, акция будет доступна только пользователям смартфонов на базе Android с поддержкой функции бесконтактной оплаты. Также уточняется, что в акции участвуют карты «Мир» любого банка, в том числе выпущенные онлайн в приложении банка — без пластикового носителя. По пластиковым картам скидка не предоставляется.

Ранее URA.RU сообщило, что стоимость проезда в курганских автобусах вырастет. Подорожание ожидалось на нерегулируемых автобусных маршрутах.