30 августа 2023

Курганцы смогут ездить в городском транспорте со скидкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск , автобус, оплата проезда, автотранспорт, пластиковая карта, новый микрорайон, городской автобус, валидатор
Скидку на проезд предоставит платежная система «Мир» Фото:

В течение четырех месяцев с 1 сентября курганцы смогут ездить городским транспортом дешевле на семь рублей, оплачивая проезд картой «Мир», загруженной в смартфон. Об этом сообщается в группе «Союз транспортных организаций» в соцсети «ВКонтакте».

«Российская платежная система предоставит пассажирам скидку на проезд в Курганском городском транспорте. Акция стартует 1 сентября и продлится в течение четырех месяцев — до 31 декабря. Скидка в размере 7 рублей применится при оплате проезда картой „Мир“, загруженной в смартфон», — написано на сайте.

Согласно информации на сайте, акция будет доступна только пользователям смартфонов на базе Android с поддержкой функции бесконтактной оплаты. Также уточняется, что в акции участвуют карты «Мир» любого банка, в том числе выпущенные онлайн в приложении банка — без пластикового носителя. По пластиковым картам скидка не предоставляется.

Ранее URA.RU сообщило, что стоимость проезда в курганских автобусах вырастет. Подорожание ожидалось на нерегулируемых автобусных маршрутах.

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В течение четырех месяцев с 1 сентября курганцы смогут ездить городским транспортом дешевле на семь рублей, оплачивая проезд картой «Мир», загруженной в смартфон. Об этом сообщается в группе «Союз транспортных организаций» в соцсети «ВКонтакте». «Российская платежная система предоставит пассажирам скидку на проезд в Курганском городском транспорте. Акция стартует 1 сентября и продлится в течение четырех месяцев — до 31 декабря. Скидка в размере 7 рублей применится при оплате проезда картой „Мир“, загруженной в смартфон», — написано на сайте. Согласно информации на сайте, акция будет доступна только пользователям смартфонов на базе Android с поддержкой функции бесконтактной оплаты. Также уточняется, что в акции участвуют карты «Мир» любого банка, в том числе выпущенные онлайн в приложении банка — без пластикового носителя. По пластиковым картам скидка не предоставляется. Ранее URA.RU сообщило, что стоимость проезда в курганских автобусах вырастет. Подорожание ожидалось на нерегулируемых автобусных маршрутах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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