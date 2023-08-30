Мехмат Пермского госуниверситета возглавила ученый из Саратова

Механико-математический факультет ПГНИУ возглавила Марина Барулина

31 августа 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

В ПГНИУ продолжаются кадровые изменения Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском классическом университете (ПГНИУ) представили нового декана механико-математического факультета. Им стала Марина Барулина - доктор физико-математических наук, сотрудница Института проблем точной механики и управления РАН, который находится в Саратове. О назначении URA.RU сообщили два источника в вузе. «Представили новым деканом мехмата Марину Барулину», — сообщил один из собеседников агентства. Другой отметил, что сегодня истек контракт ПГНИУ с деканом мехмата Андреем Кузнецовым. Источники говорят, что Барулина будет руководить факультетом в качестве исполняющей обязанности. Позже она может возглавить новую структуру — в вузе планируют объединить механико-математический и физический факультеты. В вузе URA.RU не стали отрицать факт назначения Барулиной, обещав прокомментировать ситуацию позднее. Об идее объединения двух факультетов инсайдеры рассказывали еще весной. Некоторых сотрудников и студентов эти планы руководства ПГНИУ не устраивают. Ранее URA.RU рассказывало, что из ПГНИУ увольняется декан геологического факультета Павел Красильников. Зимой в Пермском госуниверситете сменился ректор.

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) представили нового декана механико-математического факультета. Им стала Марина Барулина - доктор физико-математических наук, сотрудница Института проблем точной механики и управления РАН, который находится в Саратове. О назначении URA.RU сообщили два источника в вузе. «Представили новым деканом мехмата Марину Барулину», — сообщил один из собеседников агентства. Другой отметил, что сегодня истек контракт ПГНИУ с деканом мехмата Андреем Кузнецовым. Источники говорят, что Барулина будет руководить факультетом в качестве исполняющей обязанности. Позже она может возглавить новую структуру — в вузе планируют объединить механико-математический и физический факультеты. В вузе URA.RU не стали отрицать факт назначения Барулиной, обещав прокомментировать ситуацию позднее. Об идее объединения двух факультетов инсайдеры рассказывали еще весной. Некоторых сотрудников и студентов эти планы руководства ПГНИУ не устраивают. Ранее URA.RU рассказывало, что из ПГНИУ увольняется декан геологического факультета Павел Красильников. Зимой в Пермском госуниверситете сменился ректор.