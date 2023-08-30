30 августа 2023

Мехмат Пермского госуниверситета возглавила ученый из Саратова

Механико-математический факультет ПГНИУ возглавила Марина Барулина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кампус ПГНИУ. Пермь, бабье лето, студенческий кампус пгниу, пермский университет, вид пгниу с высоты
В ПГНИУ продолжаются кадровые изменения Фото:

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) представили нового декана механико-математического факультета. Им стала Марина Барулина - доктор физико-математических наук, сотрудница Института проблем точной механики и управления РАН, который находится в Саратове. О назначении URA.RU сообщили два источника в вузе.

«Представили новым деканом мехмата Марину Барулину», — сообщил один из собеседников агентства. Другой отметил, что сегодня истек контракт ПГНИУ с деканом мехмата Андреем Кузнецовым. Источники говорят, что Барулина будет руководить факультетом в качестве исполняющей обязанности. Позже она может возглавить новую структуру — в вузе планируют объединить механико-математический и физический факультеты.

В вузе URA.RU не стали отрицать факт назначения Барулиной, обещав прокомментировать ситуацию позднее. Об идее объединения двух факультетов инсайдеры рассказывали еще весной. Некоторых сотрудников и студентов эти планы руководства ПГНИУ не устраивают. Ранее URA.RU рассказывало, что из ПГНИУ увольняется декан геологического факультета Павел Красильников. Зимой в Пермском госуниверситете сменился ректор.

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В Пермском классическом университете (ПГНИУ) представили нового декана механико-математического факультета. Им стала Марина Барулина - доктор физико-математических наук, сотрудница Института проблем точной механики и управления РАН, который находится в Саратове. О назначении URA.RU сообщили два источника в вузе. «Представили новым деканом мехмата Марину Барулину», — сообщил один из собеседников агентства. Другой отметил, что сегодня истек контракт ПГНИУ с деканом мехмата Андреем Кузнецовым. Источники говорят, что Барулина будет руководить факультетом в качестве исполняющей обязанности. Позже она может возглавить новую структуру — в вузе планируют объединить механико-математический и физический факультеты. В вузе URA.RU не стали отрицать факт назначения Барулиной, обещав прокомментировать ситуацию позднее. Об идее объединения двух факультетов инсайдеры рассказывали еще весной. Некоторых сотрудников и студентов эти планы руководства ПГНИУ не устраивают. Ранее URA.RU рассказывало, что из ПГНИУ увольняется декан геологического факультета Павел Красильников. Зимой в Пермском госуниверситете сменился ректор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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