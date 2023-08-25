Из пермского госуниверситета уходит декан старейшего факультета

Из ПГНИУ увольняется декан геологического факультета Павел Красильников

В вузе резко сократили количество преподавательских ставок Фото: Сергей Русанов © URA.RU

И ПГНИУ увольняется декан геологического факультета (открыт в 1931 году) Павел Красильников. Об этом URA.RU рассказал источник в вузовской вреде. Увольнение связано с сокращением штата преподавателей.

«Ректорат на фоне проблем с финансами в вузе принял решение о резком сокращении преподавательских ставок. Красильников рассудил, что он не сможет выполнить образовательную программу в такой ситуации. И крайним в провале быть не хочет», — говорит собеседник.

Павел Красильников возглавил факультет в сентябре 2021 года. Он является кандидатом географических наук, доктором геолого-минералогических наук. С новым местом работы он пока не определился. URA.RU направило запрос в пресс-службу ПГНИУ. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что с января 2022 года в пермском госуниверситете сменился ректор. После этого в вузе начались проблемы с финансами.