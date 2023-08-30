30 августа 2023

В Курганской области власти планируют строительство нового детского лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский лагерь "Маяк" перед летней сменой. Свердловская область, Сысерть, игрушки, ландшафтный дизайн, летний лагерь, детский лагерь, украшение, креатив
На новый лагерь выделят более 60 млн рублей (архивное фото) Фото:

Курганскими властями принято решение построить новый детский лагерь в Куртамышском округе. Об этом заявил губернатор области Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде».

«Приняли решение построить еще один детский загородный лагерь на озере Узково в Куртамышском округе», — написал Шумков. Губернатор рассказал, что летом на озере отдыхает много детей и взрослых, но в палатках.

По словам главы региона, строить там будут два модуля для проживания детей площадью около 1000 метров квадратных. Потратят на эти цели более 60 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что работы по восстановлению лагеря имени Коли Мяготина вскоре закончатся. Оставалось расставить мебель и сделать перильное ограждение.

Планируется возвести два модуля для детского лагеря
Планируется возвести два модуля для детского лагеря
Фото:
Лагерь будут строить в Куртамышском округе рядом с озером Узково
Лагерь будут строить в Куртамышском округе рядом с озером Узково
Фото:

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Курганскими властями принято решение построить новый детский лагерь в Куртамышском округе. Об этом заявил губернатор области Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде». «Приняли решение построить еще один детский загородный лагерь на озере Узково в Куртамышском округе», — написал Шумков. Губернатор рассказал, что летом на озере отдыхает много детей и взрослых, но в палатках. По словам главы региона, строить там будут два модуля для проживания детей площадью около 1000 метров квадратных. Потратят на эти цели более 60 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что работы по восстановлению лагеря имени Коли Мяготина вскоре закончатся. Оставалось расставить мебель и сделать перильное ограждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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