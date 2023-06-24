24 июня 2023
23 июня 2023

Мэр Кургана: работы по восстановлению лагеря имени Мяготина близки к завершению

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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , ремонт дороги, бордюрный камень, паребрик
Работы по восстановлению детского лагеря близки к завершению Фото:

Работы по восстановлению ранее заброшенного детского лагеря имени К. Мяготина в Курганской области близки к завершению. Об этом сообщила глава облцентра Елена Ситникова.

«Работы по спальным корпусам практически закончены. Остается сделать перильное ограждение и расставить мебель. В столовой выполнены все перегородки, на днях застилаем линолеум, будем подключать оборудование. Медпункт — также на выходе», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале.

По словам главы Кургана, на территории продолжается работа по уборке и благоустройству. Она осуществляется в ежедневном режиме. Ситникова подчеркнула, что задействованные специалисты делают все возможное, чтобы «лагерь скорее принял детей».

Летом прошлого года в регионе анонсировали масштабную реновацию детских лагерей. Сообщалось, что модернизация будет проведена в два этапа. В январе текущего года губернатор Курганской области Вадим Шумков опубликовал снимки, на которых показал, как проходит ремонт в ранее заброшенном детском лагере.

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Работы по восстановлению ранее заброшенного детского лагеря имени К. Мяготина в Курганской области близки к завершению. Об этом сообщила глава облцентра Елена Ситникова. «Работы по спальным корпусам практически закончены. Остается сделать перильное ограждение и расставить мебель. В столовой выполнены все перегородки, на днях застилаем линолеум, будем подключать оборудование. Медпункт — также на выходе», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале. По словам главы Кургана, на территории продолжается работа по уборке и благоустройству. Она осуществляется в ежедневном режиме. Ситникова подчеркнула, что задействованные специалисты делают все возможное, чтобы «лагерь скорее принял детей». Летом прошлого года в регионе анонсировали масштабную реновацию детских лагерей. Сообщалось, что модернизация будет проведена в два этапа. В январе текущего года губернатор Курганской области Вадим Шумков опубликовал снимки, на которых показал, как проходит ремонт в ранее заброшенном детском лагере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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