Мэр Кургана: работы по восстановлению лагеря имени Мяготина близки к завершению

Работы по восстановлению детского лагеря близки к завершению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работы по восстановлению ранее заброшенного детского лагеря имени К. Мяготина в Курганской области близки к завершению. Об этом сообщила глава облцентра Елена Ситникова.

«Работы по спальным корпусам практически закончены. Остается сделать перильное ограждение и расставить мебель. В столовой выполнены все перегородки, на днях застилаем линолеум, будем подключать оборудование. Медпункт — также на выходе», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале.

По словам главы Кургана, на территории продолжается работа по уборке и благоустройству. Она осуществляется в ежедневном режиме. Ситникова подчеркнула, что задействованные специалисты делают все возможное, чтобы «лагерь скорее принял детей».

Летом прошлого года в регионе анонсировали масштабную реновацию детских лагерей. Сообщалось, что модернизация будет проведена в два этапа. В январе текущего года губернатор Курганской области Вадим Шумков опубликовал снимки, на которых показал, как проходит ремонт в ранее заброшенном детском лагере.