Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала старт строительству ОЭЗ в Нягани Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор ХМАО Наталья Комарова совместно с депутатами Государственной думы РФ Ольгой Ануфриевой, первым вице-губернатором Алексеем Забозлаевым и заместителем главы региона Ислаевым дали старт новому мегапроекту в Нягани — строительству особой экономической зоны. Об этом рассказал глава города Иван Ямашев в своем telegram-канале.

«В Нягани работает губернатор Югры Наталья Комарова. В составе делегации депутат государственной Думы Ольга Ануфриева, заместители губернатора Алексей Забозлаев и Азат Ислаев. Первый пункт в рабочей повестке — посещение участка Особой экономической зоны, где началось строительство промышленной площадки.», — прокомментировал Ямашев.

Подрядная организация «ЮВиС» приступила к первому этапу строительства ОЭЗ — созданию инфраструктуры на 158 гектарах с учетом подъездных дорог. «До 1 января 2024 года планируем получить положительное заключение на проектную документацию второго этапа (148,6 га)», — уточнил Ямашев.

В течение двух-трех лет, по словам Ямашева, управляющая компания «Промышленные парки Югры» проведет технологическое подключение к централизованной системе водоотведения и электросетям. Власти округа уже заключили соглашения с пятью якорными резидентами по реализации проектов в сферах производства кормового микробного белка для нужд сельского хозяйства, полимерных труб, мебели и проектов по созданию домостроительного комбината и центра обработки данных. Общий объем инвестиций составляет более 24,6 миллиарда рублей.

Ранее URA.RU писало о попытках вмешаться в аукцион по строительству первого этапа Няганской ОЭЗ. В ФАС пожаловался предприниматель из Тюмени.