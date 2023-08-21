Власти ХМАО спасли мегапроект от повторной атаки «профессионального жалобщика». Инсайд

Строительство ОЭЗ в ХМАО дважды срывал профессиональный жалобщик

21 августа 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО не могут приступить к строительству ОЭЗ в Нягани из-за жалобщиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ХМАО спасли строительство особой экономической зоны в Нягани от повторной атаки «профессионального жалобщика». В аукцион снова попытался вмешаться тюменский бизнесмен Олег Коротких, владелец фирм «Д-Марк» и «ТД-Марк», от имени которых он постоянно направляет жалобы на госзакупки в Федеральную антимонопольную службу. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Аукцион по строительству особой экономической зоны в Нягани вновь попытался сорвать тюменский бизнесмен Коротких. Методы те же — жалоба в ФАС. Но на этот раз обращение отклонили», — прокомментировал инсайдер. По данным информатора, из-за жалобы Коротких сдвинулось подведение итогов с и подписание контракта с победителем аукциона. «Итоги закупки должны были быть подведены 15 августа, но из-за обращения в ФАС этот процесс затянулся. В итоге жалобу признали необоснованной. Правительство уже готовится подписать контракт с крупным застройщиком из Сургута „ЮВиС“, который выиграл аукцион», — отмечает инсайдер. На сайте госзакупок журналист обнаружил, что в журнале событий конкурса по возведению инфраструктуры Няганской ОЭЗ последние изменения датированы 11 августа. «Закупка переведена на этап „Размещение завершено“ с этапа „Работа комиссии“», — указано на сайте. В департамент промышленности ХМАО и ФАС направлены запросы. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что в строительство ОЭЗ в Нягани вмешался «профессиональный жалобщик». Властям пришлось менять условия контракта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО спасли строительство особой экономической зоны в Нягани от повторной атаки «профессионального жалобщика». В аукцион снова попытался вмешаться тюменский бизнесмен Олег Коротких, владелец фирм «Д-Марк» и «ТД-Марк», от имени которых он постоянно направляет жалобы на госзакупки в Федеральную антимонопольную службу. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Аукцион по строительству особой экономической зоны в Нягани вновь попытался сорвать тюменский бизнесмен Коротких. Методы те же — жалоба в ФАС. Но на этот раз обращение отклонили», — прокомментировал инсайдер. По данным информатора, из-за жалобы Коротких сдвинулось подведение итогов с и подписание контракта с победителем аукциона. «Итоги закупки должны были быть подведены 15 августа, но из-за обращения в ФАС этот процесс затянулся. В итоге жалобу признали необоснованной. Правительство уже готовится подписать контракт с крупным застройщиком из Сургута „ЮВиС“, который выиграл аукцион», — отмечает инсайдер. На сайте госзакупок журналист обнаружил, что в журнале событий конкурса по возведению инфраструктуры Няганской ОЭЗ последние изменения датированы 11 августа. «Закупка переведена на этап „Размещение завершено“ с этапа „Работа комиссии“», — указано на сайте. В департамент промышленности ХМАО и ФАС направлены запросы. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что в строительство ОЭЗ в Нягани вмешался «профессиональный жалобщик». Властям пришлось менять условия контракта.