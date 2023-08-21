Власти ХМАО спасли строительство особой экономической зоны в Нягани от повторной атаки «профессионального жалобщика». В аукцион снова попытался вмешаться тюменский бизнесмен Олег Коротких, владелец фирм «Д-Марк» и «ТД-Марк», от имени которых он постоянно направляет жалобы на госзакупки в Федеральную антимонопольную службу. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Аукцион по строительству особой экономической зоны в Нягани вновь попытался сорвать тюменский бизнесмен Коротких. Методы те же — жалоба в ФАС. Но на этот раз обращение отклонили», — прокомментировал инсайдер.
По данным информатора, из-за жалобы Коротких сдвинулось подведение итогов с и подписание контракта с победителем аукциона. «Итоги закупки должны были быть подведены 15 августа, но из-за обращения в ФАС этот процесс затянулся. В итоге жалобу признали необоснованной. Правительство уже готовится подписать контракт с крупным застройщиком из Сургута „ЮВиС“, который выиграл аукцион», — отмечает инсайдер.
На сайте госзакупок журналист обнаружил, что в журнале событий конкурса по возведению инфраструктуры Няганской ОЭЗ последние изменения датированы 11 августа. «Закупка переведена на этап „Размещение завершено“ с этапа „Работа комиссии“», — указано на сайте.
В департамент промышленности ХМАО и ФАС направлены запросы. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в строительство ОЭЗ в Нягани вмешался «профессиональный жалобщик». Властям пришлось менять условия контракта.
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