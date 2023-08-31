Лидер Нагорного Карабаха уходит в отставку

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Лидер Нагорного Карабаха покидает свой пост 1 сентября Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Ариак Арутюнян объявит о своей отставке 1 сентября. Об этом пишет News.am со ссылкой на заявление Арутюняна.

«Завтра я представлю народу и парламенту Арцаха заявление об отставке с поста президента республики», — сказал лидер Карабаха. Свое решение он объяснил нестабильной геополитической ситуацией в мире, региональные события и прогнозируемое развитие событий в Арцахе (территория современного Карабаха) и вокруг него.

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Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Ариак Арутюнян объявит о своей отставке 1 сентября. Об этом пишет News.am со ссылкой на заявление Арутюняна. «Завтра я представлю народу и парламенту Арцаха заявление об отставке с поста президента республики», — сказал лидер Карабаха. Свое решение он объяснил нестабильной геополитической ситуацией в мире, региональные события и прогнозируемое развитие событий в Арцахе (территория современного Карабаха) и вокруг него.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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