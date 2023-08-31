Лидер Нагорного Карабаха уходит в отставку

Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Ариак Арутюнян объявит о своей отставке 1 сентября. Об этом пишет News.am со ссылкой на заявление Арутюняна.
«Завтра я представлю народу и парламенту Арцаха заявление об отставке с поста президента республики», — сказал лидер Карабаха. Свое решение он объяснил нестабильной геополитической ситуацией в мире, региональные события и прогнозируемое развитие событий в Арцахе (территория современного Карабаха) и вокруг него.
Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Ариак Арутюнян объявит о своей отставке 1 сентября. Об этом пишет News.am со ссылкой на заявление Арутюняна. «Завтра я представлю народу и парламенту Арцаха заявление об отставке с поста президента республики», — сказал лидер Карабаха. Свое решение он объяснил нестабильной геополитической ситуацией в мире, региональные события и прогнозируемое развитие событий в Арцахе (территория современного Карабаха) и вокруг него.