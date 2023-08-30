30 августа 2023

В Кургане сотрудники полиции и военкомата начали вручать повестки в ТЦ. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
В торговых центрах Кургана повестки вручили мигрантам Фото:

Сотрудники полиции и военкомата посетили десять торговых центров Кургана, в которых вручили трем мигрантам повестки в военкомат. Данная информация была размещена 31 августа на сайте областного УМВД.

«В ходе совместных мероприятий полицейские посетили порядка десяти торговых центров города. Осуществлены проверки лиц, приобретших гражданство Российской Федерации. Трем гражданам выписаны и вручены повестки в военкомат», — указано в сообщении.

Помимо этого участники рейда посетили более 50 мест проживания граждан. Во время визитов были вручены пять повесток для явки в военный комиссариат, чтобы встать на учет.

Ранее в областном военкомате URA.RU сообщили, что сотрудники организации готовы к работе с электронной базой воинского учета. После соответствующего приказа представители военкомата смогут рассылать повестки и проводить иные действия, связанные с учетом.

Участники рейда обошли десять торговых центров
Участники рейда обошли десять торговых центров
Фото:
Мигрантам вручили три повестки
Мигрантам вручили три повестки
Фото:

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Сотрудники полиции и военкомата посетили десять торговых центров Кургана, в которых вручили трем мигрантам повестки в военкомат. Данная информация была размещена 31 августа на сайте областного УМВД. «В ходе совместных мероприятий полицейские посетили порядка десяти торговых центров города. Осуществлены проверки лиц, приобретших гражданство Российской Федерации. Трем гражданам выписаны и вручены повестки в военкомат», — указано в сообщении. Помимо этого участники рейда посетили более 50 мест проживания граждан. Во время визитов были вручены пять повесток для явки в военный комиссариат, чтобы встать на учет. Ранее в областном военкомате URA.RU сообщили, что сотрудники организации готовы к работе с электронной базой воинского учета. После соответствующего приказа представители военкомата смогут рассылать повестки и проводить иные действия, связанные с учетом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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