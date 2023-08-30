В Кургане сотрудники полиции и военкомата начали вручать повестки в ТЦ. Фото, видео

31 августа 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

В торговых центрах Кургана повестки вручили мигрантам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники полиции и военкомата посетили десять торговых центров Кургана, в которых вручили трем мигрантам повестки в военкомат. Данная информация была размещена 31 августа на сайте областного УМВД. «В ходе совместных мероприятий полицейские посетили порядка десяти торговых центров города. Осуществлены проверки лиц, приобретших гражданство Российской Федерации. Трем гражданам выписаны и вручены повестки в военкомат», — указано в сообщении. Помимо этого участники рейда посетили более 50 мест проживания граждан. Во время визитов были вручены пять повесток для явки в военный комиссариат, чтобы встать на учет. Ранее в областном военкомате URA.RU сообщили, что сотрудники организации готовы к работе с электронной базой воинского учета. После соответствующего приказа представители военкомата смогут рассылать повестки и проводить иные действия, связанные с учетом. Участники рейда обошли десять торговых центров Фото: сайт УМВД России по Курганской области https://45.xn--b1aew.xn--p1ai/ Мигрантам вручили три повестки Фото: сайт УМВД России по Курганской области https://45.xn--b1aew.xn--p1ai/

Сотрудники полиции и военкомата посетили десять торговых центров Кургана, в которых вручили трем мигрантам повестки в военкомат. Данная информация была размещена 31 августа на сайте областного УМВД. «В ходе совместных мероприятий полицейские посетили порядка десяти торговых центров города. Осуществлены проверки лиц, приобретших гражданство Российской Федерации. Трем гражданам выписаны и вручены повестки в военкомат», — указано в сообщении. Помимо этого участники рейда посетили более 50 мест проживания граждан. Во время визитов были вручены пять повесток для явки в военный комиссариат, чтобы встать на учет. Ранее в областном военкомате URA.RU сообщили, что сотрудники организации готовы к работе с электронной базой воинского учета. После соответствующего приказа представители военкомата смогут рассылать повестки и проводить иные действия, связанные с учетом.