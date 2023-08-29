Курганский военкомат готов рассылать электронные повестки

В курганском военкомате заявили о готовности работы с электронной базой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники военкомата Курганской области готовы к работе с электронной базой воинского учета. Рассылать повестки и проводить иные действия, связанные с учетом, в военкомате смогут после соответствующего приказа из вышестоящей инстанции. Об этом URA.RU рассказали в организации.

«Работа над созданием электронного реестра воинского учета ведется. Как только поступит распоряжение, мы начнем работу с электронной базой», — сообщили в военкомате. В настоящее время сотрудники военкомата выполняют предписания центрального ведомства по настройке базы. При этом они готовы приступить к рассылке повесток и другим электронным видам учета.

Рассылать повестки электронным способом пока что не планируется, поскольку проходит централизованная работа по устранению возможных ошибок в системе. Лишь после доработки базы и получения распоряжения о начале работы, в военкомате приступят к ней.

Также в военкомате рассказали, что «электронная база будет использоваться для актуализации сведений воинского учета, обеспечения деятельности военкоматов, формирования и рассылки повесток гражданам». В ответ на редакционный запрос сотрудники сообщили, что препятствий, мешающих работе с электронной базой, не имеется.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области затягивается работа по созданию электронной базы. Вести реестр воинского учета военкоматы начали с конца ноября 2022 года.