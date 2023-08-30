30 августа 2023

Курганский подросток, получивший ожоги, скончался в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Скончался курганский подросток, которого облили бензином и подожгли Фото:

Подросток из деревни Верхнеглубокое (Курганская область), получивший ожоги в результате конфликта с односельчанином, скончался в больнице. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к сфере здравоохранения.

«Получивший 98% ожогов подросток умер в курганской областной больнице», — сообщил источник. Мальчика с другом доставили в больницу после того, как их облил бензином и поджег местный житель.

В департаменте здравоохранения области подтвердили данную информацию. «Один из мальчиков получил ожог более 95% и крайне тяжелый ожоговый шок. Его оперативно бригадой санавиации доставили в областной центр, но несмотря на все усилия врачей, мальчика не удалось спасти», — сообщили в депздраве. Второй мальчик получил 14% ожогов, он находится в удовлетворительном состоянии.

Как сообщают подробности инцидента telegram-каналы, житель деревни перестарался, когда хотел проучить подростков. По версии источников, молодые люди пытались заняться токсикоманией при помощи бензина. Проходивший мимо житель облил их горючим и поджег. Быстро вспыхнувшую одежду ему потушить не удалось — подростки получили ожоги. Молодого человека задержали.

Ранее URA.RU сообщало, что двух курганских подростков облили бензином и подожгли. Пострадавших увезли с ожогами в больницу

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Подросток из деревни Верхнеглубокое (Курганская область), получивший ожоги в результате конфликта с односельчанином, скончался в больнице. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к сфере здравоохранения. «Получивший 98% ожогов подросток умер в курганской областной больнице», — сообщил источник. Мальчика с другом доставили в больницу после того, как их облил бензином и поджег местный житель. В департаменте здравоохранения области подтвердили данную информацию. «Один из мальчиков получил ожог более 95% и крайне тяжелый ожоговый шок. Его оперативно бригадой санавиации доставили в областной центр, но несмотря на все усилия врачей, мальчика не удалось спасти», — сообщили в депздраве. Второй мальчик получил 14% ожогов, он находится в удовлетворительном состоянии. Как сообщают подробности инцидента telegram-каналы, житель деревни перестарался, когда хотел проучить подростков. По версии источников, молодые люди пытались заняться токсикоманией при помощи бензина. Проходивший мимо житель облил их горючим и поджег. Быстро вспыхнувшую одежду ему потушить не удалось — подростки получили ожоги. Молодого человека задержали. Ранее URA.RU сообщало, что двух курганских подростков облили бензином и подожгли. Пострадавших увезли с ожогами в больницу
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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