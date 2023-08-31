СБУ похвасталась картонными дронами, которые не видят радары

31 августа 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

По данным украинских СМИ, картонный дрон способен повредить большой самолет Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины показала картонные дроны, которые не видны для радаров. По данным украинских изданий, с помощью новой разработки контрразведка ВСУ атаковала аэродром в Курске. Сообщается, что картонные дроны несут достаточно мощные боеприпасы, чтобы повредить даже большой самолет. «Такие дроны являются невидимыми для вражеских радаров. Как продемонстрировало испытание, после взрыва поражающие элементы накрывают довольно большую площадь, достаточную, чтобы повредить даже большой самолет», — сообщает telegram-канал «Украина Online». По данным СМИ, именно с помощью картонных дронов ВСУ в ночь на 27 августа нанесли удар по военному аэродрому Халино в Курской области. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что новые беспилотники Украина получила от Австралии. Сбить картонные дроны можно с помощью средств для глушения GPS-сигнала, а также пулеметов с прицелами ночного видения.

Служба безопасности Украины показала картонные дроны, которые не видны для радаров. По данным украинских изданий, с помощью новой разработки контрразведка ВСУ атаковала аэродром в Курске. Сообщается, что картонные дроны несут достаточно мощные боеприпасы, чтобы повредить даже большой самолет. «Такие дроны являются невидимыми для вражеских радаров. Как продемонстрировало испытание, после взрыва поражающие элементы накрывают довольно большую площадь, достаточную, чтобы повредить даже большой самолет», — сообщает telegram-канал «Украина Online». По данным СМИ, именно с помощью картонных дронов ВСУ в ночь на 27 августа нанесли удар по военному аэродрому Халино в Курской области. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что новые беспилотники Украина получила от Австралии. Сбить картонные дроны можно с помощью средств для глушения GPS-сигнала, а также пулеметов с прицелами ночного видения.