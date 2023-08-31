В Свердловской области за коррупцию судят высокопоставленного экс-депутата

Свердловский экс-депутат Чистяков пошел под суд за коррупцию

В Камышловском райсуде рассматривают уголовное дело Владимира Чистякова Фото: Московец Илья © URA.RU

В Свердловской области начался уголовный процесс по коррупционному делу над бывшим спикером думы Пышминского городского округа Владимиром Чистяковым. Он является «правой рукой» и подельником главы округа Виктора Соколова, которого вскоре тоже ожидает арест.

С 2016 по 2022 годы Владимир Чистяков возглавлял расположенный в поселке Пышма МУП ЖКХ «Трифоновское». По версии гособвинения, в 2019 и 2020 годах он просил знакомого владельца магазина запчастей выписывать чеки за детали для принадлежащих предприятию советских тракторов.

В платежных документах указывались наименования деталей и их стоимость, деньги за них брали из кассы бюджетного учреждения. Однако фактически запчасти в МУП не поступали, выделенные на них деньги Чистяков забирал себе. На суде он объяснил свой поступок желанием сэкономить время и «вернуть свое».

«У нас постоянно ломались тракторы, нужны были запчасти. И чтобы сократить время, я разрешил механикам снимать запчасти с трактора, который находился в моей личной собственности <…> Уже потом мне потребовалось восстановить свой трактор, для этого пришлось взять деньги из кассы предприятия, чтобы, грубо говоря, вернуть свое. При этом я взял намного меньше, чем стоили снятые запчасти», — передает слова Чистякова корреспондент URA.RU из зала суда.

Чистякова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ). Ему грозит до четырех лет лишения свободы. При этом экс-депутат вину полностью признал и согласился вернуть деньги на счет МУПа, а это почти 80 тысяч рублей. Следующий этап судебного заседания — прения сторон — пройдет в конце сентября.

Процесс Чистякова не первый в цепочке коррупционных преступлений. По данным источников URA.RU, в ближайшее время уголовное дело откроют и на его протеже — действующего главу Пышминского городского округа Виктора Соколова.

«Соколов знаком с Чистяковым очень давно, еще со времен работы в милиции. Соответственно, все темные дела они „крутили“ вместе. Поэтому и отвечать, а это будут оба», — сказал источник.