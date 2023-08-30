В Нефтеюганске закроется единственный в городе кинотеатр

31 августа 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

На данный момент кинотеатр имеет крайне низкие показатели посещаемости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Единственный в Нефтеюганске кинотеатр «Юган» закроется из-за низкой рентабельности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил владелец здания Сергей Шокин. «Пока что кинотеатр работает, но закроется он в любом случае, я думаю. Это просто стало нерентабельно: нет контента, люди не ходят, цены на обслуживание здания растут. Нет смысла держать даже один кинозал, так как средняя посещаемость — 5 человек на сеанс. В понедельник и вторник мы даже не открываемся», — рассказал предприниматель. Руководство кинотеатра «Юган» тяжело пережило времена пандемии, а теперь ситуация усугубилась появлением санкций и сменой приоритетов господдержки. По словам Шокина, маловероятно, что в ближайшее время объявятся желающие открыть подобное заведение в Нефтеюганске. Долгое время в городе ходили слухи о запуске кинотеатра в торговом центре «Рандеву». Однако вскоре площадь, которая, как предполагалось, предназначена под создание кинозала, заняли множественные торговые точки. Ранее URA.RU сообщало о новой волне закрытия кинотеатров в ХМАО. В Нижневартовске закрыли кинотеатр «Надежда» из-за отсутствия громких премьер, а «StarsCinema», который находится в крупном ТЦ «Подсолнух» перестал работать по будням.

Единственный в Нефтеюганске кинотеатр «Юган» закроется из-за низкой рентабельности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил владелец здания Сергей Шокин. «Пока что кинотеатр работает, но закроется он в любом случае, я думаю. Это просто стало нерентабельно: нет контента, люди не ходят, цены на обслуживание здания растут. Нет смысла держать даже один кинозал, так как средняя посещаемость — 5 человек на сеанс. В понедельник и вторник мы даже не открываемся», — рассказал предприниматель. Руководство кинотеатра «Юган» тяжело пережило времена пандемии, а теперь ситуация усугубилась появлением санкций и сменой приоритетов господдержки. По словам Шокина, маловероятно, что в ближайшее время объявятся желающие открыть подобное заведение в Нефтеюганске. Долгое время в городе ходили слухи о запуске кинотеатра в торговом центре «Рандеву». Однако вскоре площадь, которая, как предполагалось, предназначена под создание кинозала, заняли множественные торговые точки. Ранее URA.RU сообщало о новой волне закрытия кинотеатров в ХМАО. В Нижневартовске закрыли кинотеатр «Надежда» из-за отсутствия громких премьер, а «StarsCinema», который находится в крупном ТЦ «Подсолнух» перестал работать по будням.