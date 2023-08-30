30 августа 2023

В Нефтеюганске закроется единственный в городе кинотеатр

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьера финала второго сезона сериала Эпидемия в Пассаж-Синема. Екатеринбург , кинотеатр, зрители в кинотеатре
На данный момент кинотеатр имеет крайне низкие показатели посещаемости Фото:

Единственный в Нефтеюганске кинотеатр «Юган» закроется из-за низкой рентабельности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил владелец здания Сергей Шокин.

«Пока что кинотеатр работает, но закроется он в любом случае, я думаю. Это просто стало нерентабельно: нет контента, люди не ходят, цены на обслуживание здания растут. Нет смысла держать даже один кинозал, так как средняя посещаемость — 5 человек на сеанс. В понедельник и вторник мы даже не открываемся», — рассказал предприниматель.

Руководство кинотеатра «Юган» тяжело пережило времена пандемии, а теперь ситуация усугубилась появлением санкций и сменой приоритетов господдержки. По словам Шокина, маловероятно, что в ближайшее время объявятся желающие открыть подобное заведение в Нефтеюганске. Долгое время в городе ходили слухи о запуске кинотеатра в торговом центре «Рандеву». Однако вскоре площадь, которая, как предполагалось, предназначена под создание кинозала, заняли множественные торговые точки.

Ранее URA.RU сообщало о новой волне закрытия кинотеатров в ХМАО. В Нижневартовске закрыли кинотеатр «Надежда» из-за отсутствия громких премьер, а «StarsCinema», который находится в крупном ТЦ «Подсолнух» перестал работать по будням.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Единственный в Нефтеюганске кинотеатр «Юган» закроется из-за низкой рентабельности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил владелец здания Сергей Шокин. «Пока что кинотеатр работает, но закроется он в любом случае, я думаю. Это просто стало нерентабельно: нет контента, люди не ходят, цены на обслуживание здания растут. Нет смысла держать даже один кинозал, так как средняя посещаемость — 5 человек на сеанс. В понедельник и вторник мы даже не открываемся», — рассказал предприниматель. Руководство кинотеатра «Юган» тяжело пережило времена пандемии, а теперь ситуация усугубилась появлением санкций и сменой приоритетов господдержки. По словам Шокина, маловероятно, что в ближайшее время объявятся желающие открыть подобное заведение в Нефтеюганске. Долгое время в городе ходили слухи о запуске кинотеатра в торговом центре «Рандеву». Однако вскоре площадь, которая, как предполагалось, предназначена под создание кинозала, заняли множественные торговые точки. Ранее URA.RU сообщало о новой волне закрытия кинотеатров в ХМАО. В Нижневартовске закрыли кинотеатр «Надежда» из-за отсутствия громких премьер, а «StarsCinema», который находится в крупном ТЦ «Подсолнух» перестал работать по будням.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...