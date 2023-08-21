В ХМАО вновь начали закрываться кинотеатры

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VEER mall на этапе подготовки к техническому открытию. Екатеринбург , кинозал, мягкий кинотеатр
Кинотеатры закрываются из-за отсутствия громких премьер Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В Нижневартовске перестал работать по будням кинотеатр StarsCinema, который находится в крупном ТЦ «Подсолнух», а также вновь закрылся кинозал в гостинице «Надежда». Об этом URA.RU сообщили представители торгового центра и гостиницы.

«Вообще, он [StarsCinema] работает, но у него свой график: в воскресенье и субботу», — рассказала журналисту агентства администратор ТЦ «Подсолнух». Согласно афише на сайте прокатчика, сеансы запланированы лишь в выходные. Прокомментировать информацию в самом кинотеатре на момент публикации новости не удалось. На звонок корреспондента агентства никто не ответил.

Кинотеатр «Надежда» в одноименной гостинице тем временем вновь закрыли из-за отсутствия громких премьер. «Показывать нечего. Будет что-то кассовое — откроем», — уточнила администратор гостиницы.

Ранее URA.RU рассказывало, что нижневартовский кинотеатр «Надежда» уже закрывали из-за отсутствия зарубежных фильмов на фоне международных санкций. Однако позже работу кинозала удалось восстановить.

Иностранные кинокомпании отказались от проката своих фильмов в России в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России удалось организовать параллельный импорт.

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В Нижневартовске перестал работать по будням кинотеатр StarsCinema, который находится в крупном ТЦ «Подсолнух», а также вновь закрылся кинозал в гостинице «Надежда». Об этом URA.RU сообщили представители торгового центра и гостиницы. «Вообще, он [StarsCinema] работает, но у него свой график: в воскресенье и субботу», — рассказала журналисту агентства администратор ТЦ «Подсолнух». Согласно афише на сайте прокатчика, сеансы запланированы лишь в выходные. Прокомментировать информацию в самом кинотеатре на момент публикации новости не удалось. На звонок корреспондента агентства никто не ответил. Кинотеатр «Надежда» в одноименной гостинице тем временем вновь закрыли из-за отсутствия громких премьер. «Показывать нечего. Будет что-то кассовое — откроем», — уточнила администратор гостиницы. Ранее URA.RU рассказывало, что нижневартовский кинотеатр «Надежда» уже закрывали из-за отсутствия зарубежных фильмов на фоне международных санкций. Однако позже работу кинозала удалось восстановить. Иностранные кинокомпании отказались от проката своих фильмов в России в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России удалось организовать параллельный импорт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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