В ХМАО вновь начали закрываться кинотеатры

Кинотеатры закрываются из-за отсутствия громких премьер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Нижневартовске перестал работать по будням кинотеатр StarsCinema, который находится в крупном ТЦ «Подсолнух», а также вновь закрылся кинозал в гостинице «Надежда». Об этом URA.RU сообщили представители торгового центра и гостиницы.

«Вообще, он [StarsCinema] работает, но у него свой график: в воскресенье и субботу», — рассказала журналисту агентства администратор ТЦ «Подсолнух». Согласно афише на сайте прокатчика, сеансы запланированы лишь в выходные. Прокомментировать информацию в самом кинотеатре на момент публикации новости не удалось. На звонок корреспондента агентства никто не ответил.

Кинотеатр «Надежда» в одноименной гостинице тем временем вновь закрыли из-за отсутствия громких премьер. «Показывать нечего. Будет что-то кассовое — откроем», — уточнила администратор гостиницы.

Ранее URA.RU рассказывало, что нижневартовский кинотеатр «Надежда» уже закрывали из-за отсутствия зарубежных фильмов на фоне международных санкций. Однако позже работу кинозала удалось восстановить.

Иностранные кинокомпании отказались от проката своих фильмов в России в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России удалось организовать параллельный импорт.