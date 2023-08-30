Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с семьями участников специальной военной операции из Нягани во время своей рабочей поездки в муниципалитет. Фото опубликовал официальный telegram-канал властей ХМАО «Югра Z официально».
«Губернатор Югры Наталья Комарова во время рабочей поездки в Нягань встретилась с семьями участников СВО. Глава региона передала родственникам благодарность от командира бригады А. Буйволова, в которой служат бойцы — Алексей, Алмаз, Вячеслав, Богдан, Андрей. Наши земляки демонстрируют высокую эффективность и ответственность», — указано в публикации.
Члены семей бойцов поблагодарили главу региона за поддержку. «Югорчане достойно выполняют свой долг, участвуя в специальной военной операции. Мы все вместе делаем большое, сложное и важное дело», — заявила в ответ Комарова.
Губернатор поздравила мать одного из бойцов с днем рождения, а младшего брата другого участника СВО — с наступающим Днем знаний. Мальчик 1 сентября 2023 года пойдет в первый класс.
Ранее URA.RU писало о рабочем визите Комаровой в Нягань. Она посетила стройплощадку особой экономической зоны и железнодорожный вокзал, который готовится к открытию.
Глава ХМАО Наталья Комарова встретилась с семьями бойцов из Нягани
Фото: telegram-канал «Югра Z Официально», https://t.me/ugra_official/19782
Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с семьями участников специальной военной операции из Нягани во время своей рабочей поездки в муниципалитет. Фото опубликовал официальный telegram-канал властей ХМАО «Югра Z официально». «Губернатор Югры Наталья Комарова во время рабочей поездки в Нягань встретилась с семьями участников СВО. Глава региона передала родственникам благодарность от командира бригады А. Буйволова, в которой служат бойцы — Алексей, Алмаз, Вячеслав, Богдан, Андрей. Наши земляки демонстрируют высокую эффективность и ответственность», — указано в публикации. Члены семей бойцов поблагодарили главу региона за поддержку. «Югорчане достойно выполняют свой долг, участвуя в специальной военной операции. Мы все вместе делаем большое, сложное и важное дело», — заявила в ответ Комарова. Губернатор поздравила мать одного из бойцов с днем рождения, а младшего брата другого участника СВО — с наступающим Днем знаний. Мальчик 1 сентября 2023 года пойдет в первый класс. Ранее URA.RU писало о рабочем визите Комаровой в Нягань. Она посетила стройплощадку особой экономической зоны и железнодорожный вокзал, который готовится к открытию.