30 августа 2023

Губернатор ХМАО встретилась с семьями участников СВО в Нягани. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой со спортсменами города. Сургут, портрет, комарова наталья
Губернатор Югры Наталья Комарова отметила вклад югорчан в СВО во время встречи с их семьями в Нягани Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с семьями участников специальной военной операции из Нягани во время своей рабочей поездки в муниципалитет. Фото опубликовал официальный telegram-канал властей ХМАО «Югра Z официально».

«Губернатор Югры Наталья Комарова во время рабочей поездки в Нягань встретилась с семьями участников СВО. Глава региона передала родственникам благодарность от командира бригады А. Буйволова, в которой служат бойцы — Алексей, Алмаз, Вячеслав, Богдан, Андрей. Наши земляки демонстрируют высокую эффективность и ответственность», — указано в публикации.

Члены семей бойцов поблагодарили главу региона за поддержку. «Югорчане достойно выполняют свой долг, участвуя в специальной военной операции. Мы все вместе делаем большое, сложное и важное дело», — заявила в ответ Комарова.

Губернатор поздравила мать одного из бойцов с днем рождения, а младшего брата другого участника СВО — с наступающим Днем знаний. Мальчик 1 сентября 2023 года пойдет в первый класс.

Ранее URA.RU писало о рабочем визите Комаровой в Нягань. Она посетила стройплощадку особой экономической зоны и железнодорожный вокзал, который готовится к открытию.

Глава ХМАО Наталья Комарова встретилась с семьями бойцов из Нягани
Глава ХМАО Наталья Комарова встретилась с семьями бойцов из Нягани
Фото:

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с семьями участников специальной военной операции из Нягани во время своей рабочей поездки в муниципалитет. Фото опубликовал официальный telegram-канал властей ХМАО «Югра Z официально». «Губернатор Югры Наталья Комарова во время рабочей поездки в Нягань встретилась с семьями участников СВО. Глава региона передала родственникам благодарность от командира бригады А. Буйволова, в которой служат бойцы — Алексей, Алмаз, Вячеслав, Богдан, Андрей. Наши земляки демонстрируют высокую эффективность и ответственность», — указано в публикации. Члены семей бойцов поблагодарили главу региона за поддержку. «Югорчане достойно выполняют свой долг, участвуя в специальной военной операции. Мы все вместе делаем большое, сложное и важное дело», — заявила в ответ Комарова. Губернатор поздравила мать одного из бойцов с днем рождения, а младшего брата другого участника СВО — с наступающим Днем знаний. Мальчик 1 сентября 2023 года пойдет в первый класс. Ранее URA.RU писало о рабочем визите Комаровой в Нягань. Она посетила стройплощадку особой экономической зоны и железнодорожный вокзал, который готовится к открытию.
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