В убийстве экс-депутата Дагестана подозревают продюсера, работавшего с Охлобыстиным и Прилучным

Shot: продюсера Палагаева подозревают в убийстве экс-депутата Дагестана Гамзаева

31 августа 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Грант Палагаев арестован на два месяца, сообщает telegram-канал Shot Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По подозрению в убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева задержали продюсера Гранта Палагаева. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники. Предварительно, Палагаев выстрелил в Гамзаева, когда тот приехал к продюсеру в гости в СНТ «Тихая Дубрава». «Продюсер Грант Палагаев задержан по подозрению в убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева. После совершения преступления, он выстрелил себе в плечо, чтобы отмести от себя подозрения», — передает Shot со ссылкой на источник. По данным telegram-канала, Палагаев и Гамзаев вместе выпивали. Продюсер выстрелил в голову экс-депутату, после чего ранил себя. По данным Shot, Палагаев вставил пистолет в руку погибшему и сам вызвал полицию. Сотрудника МВД он сообщил о неизвестном госте, который якобы открыл стрельбу в доме. Shot сообщает, что продюсера арестовали на два месяца. На данный момент он находится в больнице. Смерть Гамзаева ранее подтвердила его дочь. Полиция и Народное Собрание Дагестана не делали официальных заявлений. URA.RU направило запрос в управление МВД Московской области. На момент публикации ответ не был получен. Палагаев был продюсером фильма «Соловей-разбойник», главную роль в котором сыграл актер Иван Охлобыстин. Также в числе его работ — картина «Тайный город» с артистом Павлом Прилучным. Палагаев также сыграл в фильме «Любовь-морковь». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По подозрению в убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева задержали продюсера Гранта Палагаева. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники. Предварительно, Палагаев выстрелил в Гамзаева, когда тот приехал к продюсеру в гости в СНТ «Тихая Дубрава». «Продюсер Грант Палагаев задержан по подозрению в убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева. После совершения преступления, он выстрелил себе в плечо, чтобы отмести от себя подозрения», — передает Shot со ссылкой на источник. По данным telegram-канала, Палагаев и Гамзаев вместе выпивали. Продюсер выстрелил в голову экс-депутату, после чего ранил себя. По данным Shot, Палагаев вставил пистолет в руку погибшему и сам вызвал полицию. Сотрудника МВД он сообщил о неизвестном госте, который якобы открыл стрельбу в доме. Shot сообщает, что продюсера арестовали на два месяца. На данный момент он находится в больнице. Смерть Гамзаева ранее подтвердила его дочь. Полиция и Народное Собрание Дагестана не делали официальных заявлений. URA.RU направило запрос в управление МВД Московской области. На момент публикации ответ не был получен. Палагаев был продюсером фильма «Соловей-разбойник», главную роль в котором сыграл актер Иван Охлобыстин. Также в числе его работ — картина «Тайный город» с артистом Павлом Прилучным. Палагаев также сыграл в фильме «Любовь-морковь».