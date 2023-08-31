В убийстве экс-депутата Дагестана подозревают продюсера, работавшего с Охлобыстиным и Прилучным

По подозрению в убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева задержали продюсера Гранта Палагаева. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники. Предварительно, Палагаев выстрелил в Гамзаева, когда тот приехал к продюсеру в гости в СНТ «Тихая Дубрава».
«Продюсер Грант Палагаев задержан по подозрению в убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева. После совершения преступления, он выстрелил себе в плечо, чтобы отмести от себя подозрения», — передает Shot со ссылкой на источник.
По данным telegram-канала, Палагаев и Гамзаев вместе выпивали. Продюсер выстрелил в голову экс-депутату, после чего ранил себя. По данным Shot, Палагаев вставил пистолет в руку погибшему и сам вызвал полицию. Сотрудника МВД он сообщил о неизвестном госте, который якобы открыл стрельбу в доме.
Shot сообщает, что продюсера арестовали на два месяца. На данный момент он находится в больнице.
Смерть Гамзаева ранее подтвердила его дочь. Полиция и Народное Собрание Дагестана не делали официальных заявлений.
URA.RU направило запрос в управление МВД Московской области. На момент публикации ответ не был получен.
Палагаев был продюсером фильма «Соловей-разбойник», главную роль в котором сыграл актер Иван Охлобыстин. Также в числе его работ — картина «Тайный город» с артистом Павлом Прилучным. Палагаев также сыграл в фильме «Любовь-морковь».
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