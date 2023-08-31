Shot: экс-депутата Дагестана застрелили во время перестрелки в Подмосковье

В доме продюсера устроили стрельбу
Экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеа Гамзаева застрелили в доме продюсера Гранта Палагаева в Подмосковье во время перестрелки. Сам хозяин жилища также получил ранение.
«Тело Гамзаева с ранениями головы и шеи нашел продюсер, в руках у бывшего депутата был пистолет „Глок 17“. Сам Палагаев получил ранение правой руки. По его словам, палил в доме неизвестный гость», — передает Shot, ссылаясь на источник.
Гибель 54-летнего экс-депутата ранее подтвердила его дочь. Однако официальных заявлений в полиции, Народном Собрании или партии нет.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.