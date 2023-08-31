Shot: экс-депутата Дагестана застрелили во время перестрелки в Подмосковье 31 августа 2023 в 16:22 Размер текста - 17 + В доме продюсера устроили стрельбу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеа Гамзаева застрелили в доме продюсера Гранта Палагаева в Подмосковье во время перестрелки. Сам хозяин жилища также получил ранение. «Тело Гамзаева с ранениями головы и шеи нашел продюсер, в руках у бывшего депутата был пистолет „Глок 17“. Сам Палагаев получил ранение правой руки. По его словам, палил в доме неизвестный гость», — передает Shot, ссылаясь на источник. Гибель 54-летнего экс-депутата ранее подтвердила его дочь. Однако официальных заявлений в полиции, Народном Собрании или партии нет. Экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеа Гамзаева застрелили в доме продюсера Гранта Палагаева в Подмосковье во время перестрелки. Сам хозяин жилища также получил ранение. «Тело Гамзаева с ранениями головы и шеи нашел продюсер, в руках у бывшего депутата был пистолет „Глок 17“. Сам Палагаев получил ранение правой руки. По его словам, палил в доме неизвестный гость», — передает Shot, ссылаясь на источник. Гибель 54-летнего экс-депутата ранее подтвердила его дочь. Однако официальных заявлений в полиции, Народном Собрании или партии нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям