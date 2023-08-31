Shot: экс-депутата Дагестана застрелили во время перестрелки в Подмосковье

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В доме продюсера устроили стрельбу Фото:

Экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеа Гамзаева застрелили в доме продюсера Гранта Палагаева в Подмосковье во время перестрелки. Сам хозяин жилища также получил ранение.

«Тело Гамзаева с ранениями головы и шеи нашел продюсер, в руках у бывшего депутата был пистолет „Глок 17“. Сам Палагаев получил ранение правой руки. По его словам, палил в доме неизвестный гость», — передает Shot, ссылаясь на источник.

Гибель 54-летнего экс-депутата ранее подтвердила его дочь. Однако официальных заявлений в полиции, Народном Собрании или партии нет.

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Экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеа Гамзаева застрелили в доме продюсера Гранта Палагаева в Подмосковье во время перестрелки. Сам хозяин жилища также получил ранение. «Тело Гамзаева с ранениями головы и шеи нашел продюсер, в руках у бывшего депутата был пистолет „Глок 17“. Сам Палагаев получил ранение правой руки. По его словам, палил в доме неизвестный гость», — передает Shot, ссылаясь на источник. Гибель 54-летнего экс-депутата ранее подтвердила его дочь. Однако официальных заявлений в полиции, Народном Собрании или партии нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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