Лавров объяснил несостоятельность «формулы мира» Зеленского

Лавров обсудил с главой МИД Турции «формулу мира» Зеленского

31 августа 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров назвал провальным мирный план Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Формула мира», предлагаемая украинским президентом Владимиром Зеленским, неприемлема и провальна, а ее продвижение подменяет серьезный разговор о безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой турецкого МИД в Москве. «Говорили о ситуации на Украине и вокруг нее, включая инициативы, которые призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского», — сказал Лавров. По его словам, предпринимаются усилия подменить любой разговор о том, как обеспечить равную безопасность, которая будет предотвращать конфликты в Европе. «Формулу мира» Зеленского раскритиковали и на Украине. Бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин назвал план нереальным. В формуле Зеленского несколько пунктов, один из них: исключение нейтральности Украины.

«Формула мира», предлагаемая украинским президентом Владимиром Зеленским, неприемлема и провальна, а ее продвижение подменяет серьезный разговор о безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой турецкого МИД в Москве. «Говорили о ситуации на Украине и вокруг нее, включая инициативы, которые призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского», — сказал Лавров. По его словам, предпринимаются усилия подменить любой разговор о том, как обеспечить равную безопасность, которая будет предотвращать конфликты в Европе. «Формулу мира» Зеленского раскритиковали и на Украине. Бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин назвал план нереальным. В формуле Зеленского несколько пунктов, один из них: исключение нейтральности Украины.