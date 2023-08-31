Лавров объяснил несостоятельность «формулы мира» Зеленского

«Формула мира», предлагаемая украинским президентом Владимиром Зеленским, неприемлема и провальна, а ее продвижение подменяет серьезный разговор о безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой турецкого МИД в Москве.
«Говорили о ситуации на Украине и вокруг нее, включая инициативы, которые призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского», — сказал Лавров. По его словам, предпринимаются усилия подменить любой разговор о том, как обеспечить равную безопасность, которая будет предотвращать конфликты в Европе.
«Формулу мира» Зеленского раскритиковали и на Украине. Бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин назвал план нереальным. В формуле Зеленского несколько пунктов, один из них: исключение нейтральности Украины.
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