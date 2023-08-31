Лавров объяснил несостоятельность «формулы мира» Зеленского

Лавров обсудил с главой МИД Турции «формулу мира» Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и глава президентского совета Ливиии Мухаммед аль-Менфи во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров назвал провальным мирный план Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

«Формула мира», предлагаемая украинским президентом Владимиром Зеленским, неприемлема и провальна, а ее продвижение подменяет серьезный разговор о безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой турецкого МИД в Москве.

«Говорили о ситуации на Украине и вокруг нее, включая инициативы, которые призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского», — сказал Лавров. По его словам, предпринимаются усилия подменить любой разговор о том, как обеспечить равную безопасность, которая будет предотвращать конфликты в Европе.

«Формулу мира» Зеленского раскритиковали и на Украине. Бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин назвал план нереальным. В формуле Зеленского несколько пунктов, один из них: исключение нейтральности Украины.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Формула мира», предлагаемая украинским президентом Владимиром Зеленским, неприемлема и провальна, а ее продвижение подменяет серьезный разговор о безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой турецкого МИД в Москве. «Говорили о ситуации на Украине и вокруг нее, включая инициативы, которые призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского», — сказал Лавров. По его словам, предпринимаются усилия подменить любой разговор о том, как обеспечить равную безопасность, которая будет предотвращать конфликты в Европе. «Формулу мира» Зеленского раскритиковали и на Украине. Бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин назвал план нереальным. В формуле Зеленского несколько пунктов, один из них: исключение нейтральности Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...