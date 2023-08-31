Курганские полицейские задержали подозреваемого в поджоге подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, машина полиции, полицейская машина, полиция
Подозреваемому задержанному курганцу 22 года Фото:

Курганец, подозреваемый в поджоге подростков, задержан сотрудниками уголовного розыска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области на сайте местного УМВД.

«30 августа в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского округа неизвестный причинил термические ожоги двум несовершеннолетним подросткам, после чего скрылся. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями подозреваемый установлен и задержан сотрудниками полиции», — сообщила пресс-служба МВД.

По данным МВД, подозреваемый — неработающий местный житель. Также установлено, что курганцу 22 года.

Ранее URA.RU писало, что один из двух подростков, которых поджег односельчанин, скончался в больнице. Мальчик получил 98% ожогов. Бригада санавиации доставила его в областной центр, где врачи безуспешно пытались его спасти.

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Курганец, подозреваемый в поджоге подростков, задержан сотрудниками уголовного розыска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области на сайте местного УМВД. «30 августа в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского округа неизвестный причинил термические ожоги двум несовершеннолетним подросткам, после чего скрылся. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями подозреваемый установлен и задержан сотрудниками полиции», — сообщила пресс-служба МВД. По данным МВД, подозреваемый — неработающий местный житель. Также установлено, что курганцу 22 года. Ранее URA.RU писало, что один из двух подростков, которых поджег односельчанин, скончался в больнице. Мальчик получил 98% ожогов. Бригада санавиации доставила его в областной центр, где врачи безуспешно пытались его спасти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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