Курганские полицейские задержали подозреваемого в поджоге подростков

31 августа 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Подозреваемому задержанному курганцу 22 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганец, подозреваемый в поджоге подростков, задержан сотрудниками уголовного розыска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области на сайте местного УМВД. «30 августа в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского округа неизвестный причинил термические ожоги двум несовершеннолетним подросткам, после чего скрылся. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями подозреваемый установлен и задержан сотрудниками полиции», — сообщила пресс-служба МВД. По данным МВД, подозреваемый — неработающий местный житель. Также установлено, что курганцу 22 года.



Ранее URA.RU писало, что один из двух подростков, которых поджег односельчанин, скончался в больнице. Мальчик получил 98% ожогов. Бригада санавиации доставила его в областной центр, где врачи безуспешно пытались его спасти.

Курганец, подозреваемый в поджоге подростков, задержан сотрудниками уголовного розыска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области на сайте местного УМВД. «30 августа в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского округа неизвестный причинил термические ожоги двум несовершеннолетним подросткам, после чего скрылся. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями подозреваемый установлен и задержан сотрудниками полиции», — сообщила пресс-служба МВД. По данным МВД, подозреваемый — неработающий местный житель. Также установлено, что курганцу 22 года. Ранее URA.RU писало, что один из двух подростков, которых поджег односельчанин, скончался в больнице. Мальчик получил 98% ожогов. Бригада санавиации доставила его в областной центр, где врачи безуспешно пытались его спасти.