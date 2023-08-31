Ранее судимого велосипедиста проверяют на причастность к убийству 16-летней свердловчанки

31 августа 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

Велосипедиста, преследовавшего 16-летнюю девушку, проверяют на причастность к ее смерти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки В Каменске-Уральском (Свердловская область) следователи начали проверку 35-летнего велосипедиста, который уже привлекался к уголовной ответственности, на причастность к убийству 16-летней девочки, найденной мертвой в лесополосе. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области. «Мужчина проверяется на причастность к совершению преступления. В настоящее время с его участием проводится комплекс процессуальных действий. Следственными органами СКР по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела. Также допрашиваются свидетели, назначен и проводится комплекс экспертиз, в том числе по изъятым вещественным доказательствам», — сказал исполняющий обязанности руководитель регионального СКР полковник юстиции Анатолий Надбитов. Ход расследования находится на контроле руководства СК. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, житель Каменского района, работавший стропальщиком на одном из местных металлургических заводов, ранее привлекался к уголовной ответственности. «Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. У мужчины изъяты важные для следствия вещдоки. Для установления, имеет ли он какое-либо отношение к смерти школьницы, гражданин был проверен на полиграфе», — отметил полковник Горелых. Жительница Каменска-Уральского пропала в августе. Молодая девушка вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой. До дома она не дошла: на следующий день ее тело нашли в лесополосе. Следов криминала и суицида на теле погибшей не обнаружили. Согласно камерам видеонаблюдения, девушку преследовал велосипедист, которого силовики задержали 30 августа. Полная информация о произошедшем собрана в отдельном сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Каменске-Уральском (Свердловская область) следователи начали проверку 35-летнего велосипедиста, который уже привлекался к уголовной ответственности, на причастность к убийству 16-летней девочки, найденной мертвой в лесополосе. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области. «Мужчина проверяется на причастность к совершению преступления. В настоящее время с его участием проводится комплекс процессуальных действий. Следственными органами СКР по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела. Также допрашиваются свидетели, назначен и проводится комплекс экспертиз, в том числе по изъятым вещественным доказательствам», — сказал исполняющий обязанности руководитель регионального СКР полковник юстиции Анатолий Надбитов. Ход расследования находится на контроле руководства СК. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, житель Каменского района, работавший стропальщиком на одном из местных металлургических заводов, ранее привлекался к уголовной ответственности. «Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. У мужчины изъяты важные для следствия вещдоки. Для установления, имеет ли он какое-либо отношение к смерти школьницы, гражданин был проверен на полиграфе», — отметил полковник Горелых. Жительница Каменска-Уральского пропала в августе. Молодая девушка вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой. До дома она не дошла: на следующий день ее тело нашли в лесополосе. Следов криминала и суицида на теле погибшей не обнаружили. Согласно камерам видеонаблюдения, девушку преследовал велосипедист, которого силовики задержали 30 августа. Полная информация о произошедшем собрана в отдельном сюжете URA.RU.