Военный политолог Иванников: Киев недополучил около 40% техники от Запада

01 сентября 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Запад боится, что России достанутся их военные технологии, сказал Олег Иванников Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не получила порядка 35-40% западного вооружения по контрактам, часть заменят другими поставками. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «На сегодняшний день речь идет о 35-40% невыполненных контрактах. Эта информация обсуждается украинскими политическими деятелями, так как в свете последнего громкого коррупционного скандала в Вооруженных силах Украины, где были похищены комплекты теплого обмундирования на миллионы гривен. Даже если мы говорим о том, что украинская сторона оплачивает технику, заключает контракты, это совершенно не значит, что именно вся номенклатура по этим контрактам будет в полном объеме. Они обещают вернуть денежные средства, но в виде альтернативных поставок другого вооружения», — сказал Олег Иванников. Он объяснил, что часть поставок отменяется из-за того, что Запад боится, что их техника попадет в руки российских военных. «За новейшими образцами вооружения буквально идет охота главным управлением российского Генерального штаба. Ни для кого не секрет, что во время боевых действий в руки российских военнослужащих попадает порой уникальная западная техника и средства вооружения. Ее захватывают или украинцы сами ее продают российской стороне. Чтобы избежать этого, наши противники могут отказаться от поставок даже в самый последний момент», — отметил военный политолог. По его словам, России тоже выгодны отмены поставок. «Затягивание предоставления такой техники, на мой взгляд, для российской стороны являются хорошим знаком, так как сохраняются жизни российских военнослужащих. Чем меньше будет новейших образцов техники у Вооруженных сил Украины, тем больше будет сбережено жизни российских солдат и офицеров», — подчеркнул эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина не получила порядка 35-40% западного вооружения по контрактам, часть заменят другими поставками. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «На сегодняшний день речь идет о 35-40% невыполненных контрактах. Эта информация обсуждается украинскими политическими деятелями, так как в свете последнего громкого коррупционного скандала в Вооруженных силах Украины, где были похищены комплекты теплого обмундирования на миллионы гривен. Даже если мы говорим о том, что украинская сторона оплачивает технику, заключает контракты, это совершенно не значит, что именно вся номенклатура по этим контрактам будет в полном объеме. Они обещают вернуть денежные средства, но в виде альтернативных поставок другого вооружения», — сказал Олег Иванников. Он объяснил, что часть поставок отменяется из-за того, что Запад боится, что их техника попадет в руки российских военных. «За новейшими образцами вооружения буквально идет охота главным управлением российского Генерального штаба. Ни для кого не секрет, что во время боевых действий в руки российских военнослужащих попадает порой уникальная западная техника и средства вооружения. Ее захватывают или украинцы сами ее продают российской стороне. Чтобы избежать этого, наши противники могут отказаться от поставок даже в самый последний момент», — отметил военный политолог. По его словам, России тоже выгодны отмены поставок. «Затягивание предоставления такой техники, на мой взгляд, для российской стороны являются хорошим знаком, так как сохраняются жизни российских военнослужащих. Чем меньше будет новейших образцов техники у Вооруженных сил Украины, тем больше будет сбережено жизни российских солдат и офицеров», — подчеркнул эксперт.