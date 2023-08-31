Власти назвали самые популярные школы среди первоклассников ХМАО

В ХМАО составлен рейтинг самых популярных школ

Самое большое количество первоклассников в новом учебном году зарегистрировано в школе Сургута Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрии Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска проанализировали, какие школы в нынешнем учебном году оказались самыми востребованными среди первоклассников. Своими данными представители городских администраций поделились с URA.RU.

В школах Сургута зарегистрировано самое большое количество первоклассников, среди муниципалитетов Югры — всего около 7000 человек. «В школе №9 в новом учебном году будет целых 16 первых классов. При этом в каждом классе будет обучаться по 30 учеников», — сообщила директор городского департамента образования Ирина Замятина.

В администрации Ханты-Мансийска рассказали, что 1 сентября школьный порог переступят 1 780 первоклашек города. Больше всего первоклассников зарегистрировано в школе № 8 — 268 человек и 10 первых классов. На втором месте школа №7 и 247 будущих учеников. «Бронза» рейтинга у школы №4, в новом учебном году туда зачислили 240 первоклассников.

В мэрии Нижневартовска родителями будущих школьников подано 3779 заявлений в общеобразовательные заведения города. Наибольшее количество первых классов в этом учебном году открывает новая школа №44 имени К.Д. Ушинского — 10 классов. «По информации департамента образования администрации города Нижневартовска, для первоклассников этого года в школах города Нижневартовска подготовлено 4050 учебных мест», — сообщили в пресс-службе мэрии Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало о том, что в пятидневку с 1 сентября в обязательном порядке в ХМАО, как и прежде, будут учиться только первоклассники. График учебы для других классов устанавливается администрацией конкретного учебного заведения.