Курганцы рассчитали, когда в квартирах появится отопление

Курганские управляющие компании должны быть готовы к зиме не позже 15 сентября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Отопление в квартирах курганцев теоретически может появиться в конце сентября. Такие выводы горожане делают с учетом среднесуточных температур, посчитанных на основании данных метеосайтов. Информацией об этом с URA.RU поделился читатель.

«Опирался на среднесуточную температуру, которая для включения отопления должна быть ниже восьми градусов тепла в течение пяти суток. Из такого расчета можно предположить, что отопительный сезон начнется 29—30 сентября», — рассказал читатель.

Решение о начале отопительного сезона принимает администрация города. Согласно постановлениям о начале отопительного сезона прошлых лет, опубликованных на сайте администрации, сначала тепло дают учреждениям здравоохранения, образования и соцкультбыта. Затем тепло подают в жилые дома и прочим потребителям.

В Кургане, согласно данным с сайта мэрии, уже вручают паспорта готовности к отопительному сезону управкомпаниям. Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев, указано на сайте, сообщил, что все управляющие компании должны завершить подготовку к сезону до 15 сентября. К подачи тепла готовы: компания «Брусника», «Геометрия», «Престиж», «Компаньон», «Управление многоквартирными домами», «Олимп», «Веста», «Квартал» и «Кристалл».



Ранее URA.RU писало, что в Звериноголовском округе Курганской области школы и жилые дома могли остаться без тепла зимой. Местные власти не хотели заниматься ремонтом теплотрассы.