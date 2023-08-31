В СК возбудили уголовное дело на подозреваемого в поджоге курганских подростков

Курганские полицейские задержали подозреваемого в поджоге подростков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Силовики возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого поджигателя курганских подростков. Мужчине скоро будет предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

«Расследование уголовного дела возбуждено Варгашинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области. Подозреваемому в ближайшее время будет предъявлено обвинение. В суд готовится ходатайство о его заключении под стражу», — указано на сайте ведомства.

Инцидент произошел в деревне Верхнеглубокое ранее. По словам местных жителей, подростки хотели заняться токсикоманией с использованием бензина. Проходивший мимо мужчина облил их горючим и поджег, в результате несовершеннолетние получили ожоги. Одного из пострадавших доставила в областной центр бригада санавиации, мальчика спасти не удалось. Подозреваемый в поджоге мужчина задержан сотрудниками уголовного розыска.