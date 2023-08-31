В СК возбудили уголовное дело на подозреваемого в поджоге курганских подростков

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Курганские полицейские задержали подозреваемого в поджоге подростков Фото:

Силовики возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого поджигателя курганских подростков. Мужчине скоро будет предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

«Расследование уголовного дела возбуждено Варгашинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области. Подозреваемому в ближайшее время будет предъявлено обвинение. В суд готовится ходатайство о его заключении под стражу», — указано на сайте ведомства.

Инцидент произошел в деревне Верхнеглубокое ранее. По словам местных жителей, подростки хотели заняться токсикоманией с использованием бензина. Проходивший мимо мужчина облил их горючим и поджег, в результате несовершеннолетние получили ожоги. Одного из пострадавших доставила в областной центр бригада санавиации, мальчика спасти не удалось. Подозреваемый в поджоге мужчина задержан сотрудниками уголовного розыска.

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Силовики возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого поджигателя курганских подростков. Мужчине скоро будет предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. «Расследование уголовного дела возбуждено Варгашинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области. Подозреваемому в ближайшее время будет предъявлено обвинение. В суд готовится ходатайство о его заключении под стражу», — указано на сайте ведомства. Инцидент произошел в деревне Верхнеглубокое ранее. По словам местных жителей, подростки хотели заняться токсикоманией с использованием бензина. Проходивший мимо мужчина облил их горючим и поджег, в результате несовершеннолетние получили ожоги. Одного из пострадавших доставила в областной центр бригада санавиации, мальчика спасти не удалось. Подозреваемый в поджоге мужчина задержан сотрудниками уголовного розыска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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