31 августа 2023

Губернатор Комарова присвоила почетные звания нефтяникам из ХМАО

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Клипарт. Сургут, газпром, нефтяники, газовики, сотрудники газпром
Нефтяники получили награды в преддверии профессионального праздника Фото:

Накануне Дня нефтяника губернатор ХМАО Наталья Комарова присвоила почетные звания сотрудникам «Славнефть-Мегионнефтегаза». Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности Наталья Комарова вручила награды сотрудникам „Славнефть-Мегионнефтегаза“. В рамках торжественной церемонии награждения почетное звание „Почетный нефтяник“ присвоено: Ализаде Адигезалову, Георгию Киосе, Олегу Чулаеву», — сообщается на официальном сайте правительства ХМАО.

Глава округа вручила почетные грамоты министерства энергетики РФ: Сабиру Малджанову, Александру Резепову, Андрею Суднишникову. Почетное звание «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Югры» присвоено Михаилу Долгополову. Губернатор объявила благодарности: Дмитрию Власову, Ильнуру Галиеву, Петру Крутикову, Руслану Нигматуллину, Виктору Спирину, Анастасии Хайрзамановой, Кириллу Чепчуренко и Андрею Штенцову.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует с 31 августа по 1 сентября облететь весь округ. Она собирается поздравить коллективы нефтегазовых компаний с предстоящим профессиональным праздником — Днем нефтяника.

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Накануне Дня нефтяника губернатор ХМАО Наталья Комарова присвоила почетные звания сотрудникам «Славнефть-Мегионнефтегаза». Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности Наталья Комарова вручила награды сотрудникам „Славнефть-Мегионнефтегаза“. В рамках торжественной церемонии награждения почетное звание „Почетный нефтяник“ присвоено: Ализаде Адигезалову, Георгию Киосе, Олегу Чулаеву», — сообщается на официальном сайте правительства ХМАО. Глава округа вручила почетные грамоты министерства энергетики РФ: Сабиру Малджанову, Александру Резепову, Андрею Суднишникову. Почетное звание «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Югры» присвоено Михаилу Долгополову. Губернатор объявила благодарности: Дмитрию Власову, Ильнуру Галиеву, Петру Крутикову, Руслану Нигматуллину, Виктору Спирину, Анастасии Хайрзамановой, Кириллу Чепчуренко и Андрею Штенцову. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует с 31 августа по 1 сентября облететь весь округ. Она собирается поздравить коллективы нефтегазовых компаний с предстоящим профессиональным праздником — Днем нефтяника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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