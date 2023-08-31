Губернатор Комарова присвоила почетные звания нефтяникам из ХМАО

01 сентября 2023 в 01:31 Размер текста - 17 +

Нефтяники получили награды в преддверии профессионального праздника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Накануне Дня нефтяника губернатор ХМАО Наталья Комарова присвоила почетные звания сотрудникам «Славнефть-Мегионнефтегаза». Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности Наталья Комарова вручила награды сотрудникам „Славнефть-Мегионнефтегаза“. В рамках торжественной церемонии награждения почетное звание „Почетный нефтяник“ присвоено: Ализаде Адигезалову, Георгию Киосе, Олегу Чулаеву», — сообщается на официальном сайте правительства ХМАО. Глава округа вручила почетные грамоты министерства энергетики РФ: Сабиру Малджанову, Александру Резепову, Андрею Суднишникову. Почетное звание «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Югры» присвоено Михаилу Долгополову. Губернатор объявила благодарности: Дмитрию Власову, Ильнуру Галиеву, Петру Крутикову, Руслану Нигматуллину, Виктору Спирину, Анастасии Хайрзамановой, Кириллу Чепчуренко и Андрею Штенцову. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует с 31 августа по 1 сентября облететь весь округ. Она собирается поздравить коллективы нефтегазовых компаний с предстоящим профессиональным праздником — Днем нефтяника.

Накануне Дня нефтяника губернатор ХМАО Наталья Комарова присвоила почетные звания сотрудникам «Славнефть-Мегионнефтегаза». Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности Наталья Комарова вручила награды сотрудникам „Славнефть-Мегионнефтегаза“. В рамках торжественной церемонии награждения почетное звание „Почетный нефтяник“ присвоено: Ализаде Адигезалову, Георгию Киосе, Олегу Чулаеву», — сообщается на официальном сайте правительства ХМАО. Глава округа вручила почетные грамоты министерства энергетики РФ: Сабиру Малджанову, Александру Резепову, Андрею Суднишникову. Почетное звание «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Югры» присвоено Михаилу Долгополову. Губернатор объявила благодарности: Дмитрию Власову, Ильнуру Галиеву, Петру Крутикову, Руслану Нигматуллину, Виктору Спирину, Анастасии Хайрзамановой, Кириллу Чепчуренко и Андрею Штенцову. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует с 31 августа по 1 сентября облететь весь округ. Она собирается поздравить коллективы нефтегазовых компаний с предстоящим профессиональным праздником — Днем нефтяника.