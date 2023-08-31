31 августа 2023

В Курганской области нашли способ увеличить зарплаты помощников судей

Курганские власти планируют увеличить зарплаты помощников судей за счет бюджета
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, суд, расследование
Из бюджета региона направят десятки млн рублей на увеличение зарплаты помощникам курганских судей Фото:

Для увеличения зарплат помощников курганских судей из бюджета планируют выделять свыше 30 миллионов рублей в год. Вопрос о предоставлении средств должен быть решен к осени этого года, заявил глава Курганской области Вадим Шумков.

«Дал поручение финансистам обеспечить увеличение зарплат этой категории служащих (помощникам судей — прим. URA.RU) с осени этого года. На эти цели из областного бюджета будет направлено свыше 30 миллионов рублей в год», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Он также анонсировал увеличение зарплат тем категориям муниципальных служащих и сотрудников госучреждений, которые не попадают под повышение выплат в связи с указами президента РФ. Надбавки из бюджета эти работники будут получать с начала следующего года, отметил Шумков.

Ранее глава управления по обеспечению деятельности мировых судей в области Александр Лаврентьев в беседе с URA.RU отмечал, что на территории существует дефицит кадров. В регионе на судебные участки требуются секретари, ведущие специалисты, делопроизводители, а также уборщики. При этом зарплата практически для всех вакансий — минимальная.

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Для увеличения зарплат помощников курганских судей из бюджета планируют выделять свыше 30 миллионов рублей в год. Вопрос о предоставлении средств должен быть решен к осени этого года, заявил глава Курганской области Вадим Шумков. «Дал поручение финансистам обеспечить увеличение зарплат этой категории служащих (помощникам судей — прим. URA.RU) с осени этого года. На эти цели из областного бюджета будет направлено свыше 30 миллионов рублей в год», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Он также анонсировал увеличение зарплат тем категориям муниципальных служащих и сотрудников госучреждений, которые не попадают под повышение выплат в связи с указами президента РФ. Надбавки из бюджета эти работники будут получать с начала следующего года, отметил Шумков. Ранее глава управления по обеспечению деятельности мировых судей в области Александр Лаврентьев в беседе с URA.RU отмечал, что на территории существует дефицит кадров. В регионе на судебные участки требуются секретари, ведущие специалисты, делопроизводители, а также уборщики. При этом зарплата практически для всех вакансий — минимальная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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