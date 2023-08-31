В Курганской области нашли способ увеличить зарплаты помощников судей

Курганские власти планируют увеличить зарплаты помощников судей за счет бюджета

Из бюджета региона направят десятки млн рублей на увеличение зарплаты помощникам курганских судей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для увеличения зарплат помощников курганских судей из бюджета планируют выделять свыше 30 миллионов рублей в год. Вопрос о предоставлении средств должен быть решен к осени этого года, заявил глава Курганской области Вадим Шумков.

«Дал поручение финансистам обеспечить увеличение зарплат этой категории служащих (помощникам судей — прим. URA.RU) с осени этого года. На эти цели из областного бюджета будет направлено свыше 30 миллионов рублей в год», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Он также анонсировал увеличение зарплат тем категориям муниципальных служащих и сотрудников госучреждений, которые не попадают под повышение выплат в связи с указами президента РФ. Надбавки из бюджета эти работники будут получать с начала следующего года, отметил Шумков.

Ранее глава управления по обеспечению деятельности мировых судей в области Александр Лаврентьев в беседе с URA.RU отмечал, что на территории существует дефицит кадров. В регионе на судебные участки требуются секретари, ведущие специалисты, делопроизводители, а также уборщики. При этом зарплата практически для всех вакансий — минимальная.