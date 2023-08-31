В Кургане автомобилист сбил пешехода

В ДТП пострадал пешеход Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане водитель автомобиля Toyota сбил пешехода. Инцидент произошел вечером 31 августа на улице Омской, сообщил URA.RU читатель.

«Мужчина перебегал дорогу, когда его сбила машина. Водитель, судя по всему, его не видел и не смог вовремя затормозить, чтобы избежать ДТП», — пояснил собеседник информационного агентства.

Мужчина выжил, но получил травмы. Водитель остался на месте происшествия, чтобы дождаться бригаду скорой помощи и сотрудников полиции.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в УГИБДД УМВД России по Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа.