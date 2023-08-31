Осенью в Тюмень вернется мода на новостройки

Тюменские риелторы прогнозируют высокий спрос на новостройки осенью 2023 года

Спрос на новостройки вырастет из-за повышения цен на вторичном рынке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Осенью 2023 года в Тюмени взлетит спрос на квартиры в новостройках. Такой прогноз сейчас обсуждают в среде риэлторов Тюменской области, рассказал источник URA.RU.

«Ожидаем повышения спроса именно на новое жилье. Сейчас банки все больше клиентов привлекают под ипотечные госпрограммы, к тому же стоимость жилья на вторичном рынке продолжает расти, и многие уже перестают видеть в старых квартирах привлекательный вариант», — пояснил собеседник URA.RU.

Последние данные аналитического отдела федеральной компании «Этажи» говорят, что средняя цена квадратного метра на вторичном рынке уже превысила отметку в 105 тысяч рублей. Спрос, по мнению банков, подстегнет и высокий интерес к льготным ипотечным программам. Начальник управления ипотечного кредитования «ВТБ» Сергей Бабин прогнозирует повышение интереса на четверть к концу года. А в «Сбере» уже отмечают положительные изменения. «Банк по итогам августа выдаст рекордный объем ипотеки — 144,5 тысяч жилищных кредитов на 503 млрд рублей», — сообщает пресс-служба финансовой организации.

Ранее URA.RU рассказало о том, как на тюменский рынок жилья повлияло повышение ключевой ставки ЦБ РФ. В частности, желающие приобрести загородную недвижимость временно остались без самой дешевой ипотечной программы.