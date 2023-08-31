31 августа 2023

Лайнер «Уральских авиалиний» внепланово сел в Шереметьево из-за режима «Ковер»

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Лайнер не смог с первого раза сесть в аэропорту Фото:

Самолет «Уральских авиалиний» 31 августа внепланово сел в аэропорту Шереметьево (Москва) из-за объявленного режима «Ковер». Лайнер, согласно данным из соцсетей, летел из Сочи и должен был сесть в другом московском аэропорту — Домодедово.

«Airbus-321 „Уральских авиалиний“ сел на запасном аэродроме Шереметьево из-за объявленного режима „Ковер“ в Москве. Лайнер летел из Сочи и должен был приземлиться в Домодедово», — пишет telegram-канал Aviaincident.

Борт не смог сесть с первого раза, отметили в telegram-канале. Экипаж самолета пошел на второй круг из-за перезагрузки бортового компьютера. После этого самолет благополучно сел в Шереметьево.

Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ будет добавлен в новость при получении.

В Москве 31 августа задержали 40 авиарейсов. Причина — введенный режим «Ковер».

Режим «Ковер» объявляют, если в небе замечены нежелательные летающие объекты. Во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район.

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Самолет «Уральских авиалиний» 31 августа внепланово сел в аэропорту Шереметьево (Москва) из-за объявленного режима «Ковер». Лайнер, согласно данным из соцсетей, летел из Сочи и должен был сесть в другом московском аэропорту — Домодедово. «Airbus-321 „Уральских авиалиний“ сел на запасном аэродроме Шереметьево из-за объявленного режима „Ковер“ в Москве. Лайнер летел из Сочи и должен был приземлиться в Домодедово», — пишет telegram-канал Aviaincident. Борт не смог сесть с первого раза, отметили в telegram-канале. Экипаж самолета пошел на второй круг из-за перезагрузки бортового компьютера. После этого самолет благополучно сел в Шереметьево. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ будет добавлен в новость при получении. В Москве 31 августа задержали 40 авиарейсов. Причина — введенный режим «Ковер». Режим «Ковер» объявляют, если в небе замечены нежелательные летающие объекты. Во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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