Baza: режим «Ковер» введен в московских аэропортах Внуково и Домодедово

31 августа 2023 в 08:39 Размер текста - 17 +

В московских аэропортах задержаны рейсы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Московские аэропорты Домодедово и Внуково объявили режим «Ковер». Об этом сообщает telegram-канал Baza/ «Режим „Ковер“ объявлен в столичных аэропортах Домодедово и Внуково», — переадют авторы канала. Они уточнили, что в связи с этим задержаны рейсы как на прилет, так и вылет. Накануне также сообщалось о режиме «Ковер» в нескольких российских регионах. В Москве данный режим также был объявлен 26 августа.

Московские аэропорты Домодедово и Внуково объявили режим «Ковер». Об этом сообщает telegram-канал Baza/ «Режим „Ковер“ объявлен в столичных аэропортах Домодедово и Внуково», — переадют авторы канала. Они уточнили, что в связи с этим задержаны рейсы как на прилет, так и вылет. Накануне также сообщалось о режиме «Ковер» в нескольких российских регионах. В Москве данный режим также был объявлен 26 августа.