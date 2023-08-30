Baza: режим «Ковер» введен в московских аэропортах Внуково и Домодедово

В московских аэропортах задержаны рейсы
Московские аэропорты Домодедово и Внуково объявили режим «Ковер». Об этом сообщает telegram-канал Baza/
«Режим „Ковер“ объявлен в столичных аэропортах Домодедово и Внуково», — переадют авторы канала. Они уточнили, что в связи с этим задержаны рейсы как на прилет, так и вылет.
Накануне также сообщалось о режиме «Ковер» в нескольких российских регионах. В Москве данный режим также был объявлен 26 августа.
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