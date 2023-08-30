30 августа 2023

Baza: режим «Ковер» введен в московских аэропортах Внуково и Домодедово

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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, кольцово, зал ожидания, задержка рейса, пассажиры, информационное табло, вылет откладывается
В московских аэропортах задержаны рейсы Фото:

Московские аэропорты Домодедово и Внуково объявили режим «Ковер». Об этом сообщает telegram-канал Baza/

«Режим „Ковер“ объявлен в столичных аэропортах Домодедово и Внуково», — переадют авторы канала. Они уточнили, что в связи с этим задержаны рейсы как на прилет, так и вылет.

Накануне также сообщалось о режиме «Ковер» в нескольких российских регионах. В Москве данный режим также был объявлен 26 августа.

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Московские аэропорты Домодедово и Внуково объявили режим «Ковер». Об этом сообщает telegram-канал Baza/ «Режим „Ковер“ объявлен в столичных аэропортах Домодедово и Внуково», — переадют авторы канала. Они уточнили, что в связи с этим задержаны рейсы как на прилет, так и вылет. Накануне также сообщалось о режиме «Ковер» в нескольких российских регионах. В Москве данный режим также был объявлен 26 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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