Участники СВО и их дети с 1 сентября смогут перевестись на бюджет

01 сентября 2023 в 03:19 Размер текста - 17 +

Участники СВО смогут перейти с платного на бесплатное обучение Фото: Денис Моргунов © URA.RU Участники спецоперации на Украине и их дети смогут перевестись с платного на бесплатное обучение в колледжах и вузах. Соответствующий документ, опубликованный на портале правовой информации, вступает в силу с 1 сентября и будет действовать до 31 августа 2024 года. Чтобы перейти на бюджет, участники СВО не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий и долгов по оплате, следует из документа . Также они должны будут предоставить в образовательную организацию документ, который подтвердит их участие в спецоперации. Впервые о такой инициативе заговорили в июле. Министр образования РФ Валерий Фальков заявлял, что поддержка участников спецоперации — одна из важнейших задач для ведомства. Его слова передает MK .

Участники спецоперации на Украине и их дети смогут перевестись с платного на бесплатное обучение в колледжах и вузах. Соответствующий документ, опубликованный на портале правовой информации, вступает в силу с 1 сентября и будет действовать до 31 августа 2024 года. Чтобы перейти на бюджет, участники СВО не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий и долгов по оплате, следует из документа. Также они должны будут предоставить в образовательную организацию документ, который подтвердит их участие в спецоперации. Впервые о такой инициативе заговорили в июле. Министр образования РФ Валерий Фальков заявлял, что поддержка участников спецоперации — одна из важнейших задач для ведомства. Его слова передает MK.