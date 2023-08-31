31 августа 2023

Участники СВО и их дети с 1 сентября смогут перевестись на бюджет

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Участники СВО смогут перейти с платного на бесплатное обучение Фото:

Участники спецоперации на Украине и их дети смогут перевестись с платного на бесплатное обучение в колледжах и вузах. Соответствующий документ, опубликованный на портале правовой информации, вступает в силу с 1 сентября и будет действовать до 31 августа 2024 года.

Чтобы перейти на бюджет, участники СВО не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий и долгов по оплате, следует из документа. Также они должны будут предоставить в образовательную организацию документ, который подтвердит их участие в спецоперации.

Впервые о такой инициативе заговорили в июле. Министр образования РФ Валерий Фальков заявлял, что поддержка участников спецоперации — одна из важнейших задач для ведомства. Его слова передает MK.

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Участники спецоперации на Украине и их дети смогут перевестись с платного на бесплатное обучение в колледжах и вузах. Соответствующий документ, опубликованный на портале правовой информации, вступает в силу с 1 сентября и будет действовать до 31 августа 2024 года. Чтобы перейти на бюджет, участники СВО не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий и долгов по оплате, следует из документа. Также они должны будут предоставить в образовательную организацию документ, который подтвердит их участие в спецоперации. Впервые о такой инициативе заговорили в июле. Министр образования РФ Валерий Фальков заявлял, что поддержка участников спецоперации — одна из важнейших задач для ведомства. Его слова передает MK.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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