31 августа 2023

Курганский перевозчик сделал подарок горожанам ко Дню знаний

Один автобус будет возить всех курганцев бесплатно 1 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган, автобус, площадь в кургане, площадь ленина, правительство города
Перевозчик подарил курганцам бесплатные поездки в День знаний Фото:

В Кургане 1 сентября на одном из автобусов, следующих по маршруту от поселка Радужный до остановки Памятник танкистам, проезд будет бесплатным для всех. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Хороший подарок на 1 сентября. В День знаний на одном из автобусов с государственным номером Р 006 КН маршрута №65 (поселок Радужный — Памятник танкистам) горожане всех возрастов смогут ездить абсолютно бесплатно», — написано в группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Автором инициативы выступило ООО «Транспортная компания», которое обслуживает маршрут. Акция продлится до конца дня.

Ранее URA.RU писало, что курганские родители и школьники рискуют попасть под дождь в День знаний. Синоптики прогнозировали осадки при ветре до 8 м/с.

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В Кургане 1 сентября на одном из автобусов, следующих по маршруту от поселка Радужный до остановки Памятник танкистам, проезд будет бесплатным для всех. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. «Хороший подарок на 1 сентября. В День знаний на одном из автобусов с государственным номером Р 006 КН маршрута №65 (поселок Радужный — Памятник танкистам) горожане всех возрастов смогут ездить абсолютно бесплатно», — написано в группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Автором инициативы выступило ООО «Транспортная компания», которое обслуживает маршрут. Акция продлится до конца дня. Ранее URA.RU писало, что курганские родители и школьники рискуют попасть под дождь в День знаний. Синоптики прогнозировали осадки при ветре до 8 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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