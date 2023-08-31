Курганский перевозчик сделал подарок горожанам ко Дню знаний

Один автобус будет возить всех курганцев бесплатно 1 сентября

Перевозчик подарил курганцам бесплатные поездки в День знаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 1 сентября на одном из автобусов, следующих по маршруту от поселка Радужный до остановки Памятник танкистам, проезд будет бесплатным для всех. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Хороший подарок на 1 сентября. В День знаний на одном из автобусов с государственным номером Р 006 КН маршрута №65 (поселок Радужный — Памятник танкистам) горожане всех возрастов смогут ездить абсолютно бесплатно», — написано в группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Автором инициативы выступило ООО «Транспортная компания», которое обслуживает маршрут. Акция продлится до конца дня.

Ранее URA.RU писало, что курганские родители и школьники рискуют попасть под дождь в День знаний. Синоптики прогнозировали осадки при ветре до 8 м/с.