CNN: российские хакеры взломали планшеты солдат ВСУ

01 сентября 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

Российские хакеры получили доступ к данным, которые передавали военные ВСУ, сообщает CNN Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стало известно об атаке российских хакеров на android-планшеты, которые использовались украинскими военными для планирования и выполнения боевых задач. Об этом сообщает телеканал CNN. «Российские хакеры проникли в планшеты Android, которые украинские военные использовали для передачи данных», — говорится в материале телеканала. Авторы материала ссылаются на отчет СБУ, в котором заявляется, что вредоносный код, разработанный хакерами из РФ, предназначался для кражи данных, отправляемых солдатами с их мобильных устройств через спутниковую систему Starlink. СБУ сообщила, что некоторые попытки были заблокированы, однако также признала, что российские хакеры получили доступ к планшетам на поле боя и установили вредоносное программное обеспечение. Мобильные вредоносные программы особенно опасны, так как могут передавать разведывательным службам физическое местоположение целей, заключил автор материала.

Стало известно об атаке российских хакеров на android-планшеты, которые использовались украинскими военными для планирования и выполнения боевых задач. Об этом сообщает телеканал CNN. «Российские хакеры проникли в планшеты Android, которые украинские военные использовали для передачи данных», — говорится в материале телеканала. Авторы материала ссылаются на отчет СБУ, в котором заявляется, что вредоносный код, разработанный хакерами из РФ, предназначался для кражи данных, отправляемых солдатами с их мобильных устройств через спутниковую систему Starlink. СБУ сообщила, что некоторые попытки были заблокированы, однако также признала, что российские хакеры получили доступ к планшетам на поле боя и установили вредоносное программное обеспечение. Мобильные вредоносные программы особенно опасны, так как могут передавать разведывательным службам физическое местоположение целей, заключил автор материала.