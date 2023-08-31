31 августа 2023

CNN: российские хакеры взломали планшеты солдат ВСУ

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Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети, it-технологиии
Российские хакеры получили доступ к данным, которые передавали военные ВСУ, сообщает CNN Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Стало известно об атаке российских хакеров на android-планшеты, которые использовались украинскими военными для планирования и выполнения боевых задач. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Российские хакеры проникли в планшеты Android, которые украинские военные использовали для передачи данных», — говорится в материале телеканала. Авторы материала ссылаются на отчет СБУ, в котором заявляется, что вредоносный код, разработанный хакерами из РФ, предназначался для кражи данных, отправляемых солдатами с их мобильных устройств через спутниковую систему Starlink.

СБУ сообщила, что некоторые попытки были заблокированы, однако также признала, что российские хакеры получили доступ к планшетам на поле боя и установили вредоносное программное обеспечение. Мобильные вредоносные программы особенно опасны, так как могут передавать разведывательным службам физическое местоположение целей, заключил автор материала.

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Стало известно об атаке российских хакеров на android-планшеты, которые использовались украинскими военными для планирования и выполнения боевых задач. Об этом сообщает телеканал CNN. «Российские хакеры проникли в планшеты Android, которые украинские военные использовали для передачи данных», — говорится в материале телеканала. Авторы материала ссылаются на отчет СБУ, в котором заявляется, что вредоносный код, разработанный хакерами из РФ, предназначался для кражи данных, отправляемых солдатами с их мобильных устройств через спутниковую систему Starlink. СБУ сообщила, что некоторые попытки были заблокированы, однако также признала, что российские хакеры получили доступ к планшетам на поле боя и установили вредоносное программное обеспечение. Мобильные вредоносные программы особенно опасны, так как могут передавать разведывательным службам физическое местоположение целей, заключил автор материала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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