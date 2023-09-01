Минобороны РФ заявило, что ВСУ выпустили по Москве беспилотник

ПВО предотвратили атаку беспилотника на Москву, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Силы ПВО России уничтожили, выпущенный ВСУ беспилотный летательный аппарат, который направлялся к Москве. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Силами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа на Москву», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что БПЛА был уничтожен над территорией Люберецкого района Московской области.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.