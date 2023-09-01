Минобороны РФ заявило, что ВСУ выпустили по Москве беспилотник

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ПВО предотвратили атаку беспилотника на Москву, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Силы ПВО России уничтожили, выпущенный ВСУ беспилотный летательный аппарат, который направлялся к Москве. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Силами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа на Москву», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что БПЛА был уничтожен над территорией Люберецкого района Московской области.

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Силы ПВО России уничтожили, выпущенный ВСУ беспилотный летательный аппарат, который направлялся к Москве. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Силами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа на Москву», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что БПЛА был уничтожен над территорией Люберецкого района Московской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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