ВСУ ударили по четвертому российскому региону за день

ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область
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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, бпла, беспилотник, военные учения, орлан-10, беспилотный комплекс
Российская ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области был сбит украинский беспилотник. Это уже четвертый регион, который атаковали ВСУ за сутки. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — написал Вячеслав Гладков у себя в Telegram. Губернатор уточнил, что на месте падения БПЛА работают оперативные службы. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, заключил Гладков.

Ранее ВСУ ударили по Псковской, Курской и Московской областям. Все атаки были произведены с помощью беспилотников.

Обновлено в 8:16 по мск:

Об отражении атаки беспилотника над Белгородской областью сообщили в Минобороны РФ. Они были уничтожены силами ПВО.

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В Белгородской области был сбит украинский беспилотник. Это уже четвертый регион, который атаковали ВСУ за сутки. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — написал Вячеслав Гладков у себя в Telegram. Губернатор уточнил, что на месте падения БПЛА работают оперативные службы. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, заключил Гладков. Ранее ВСУ ударили по Псковской, Курской и Московской областям. Все атаки были произведены с помощью беспилотников. Обновлено в 8:16 по мск: Об отражении атаки беспилотника над Белгородской областью сообщили в Минобороны РФ. Они были уничтожены силами ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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