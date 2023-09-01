ВСУ ударили по четвертому российскому региону за день

В Белгородской области был сбит украинский беспилотник. Это уже четвертый регион, который атаковали ВСУ за сутки. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — написал Вячеслав Гладков у себя в Telegram. Губернатор уточнил, что на месте падения БПЛА работают оперативные службы. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, заключил Гладков.
Ранее ВСУ ударили по Псковской, Курской и Московской областям. Все атаки были произведены с помощью беспилотников.
Обновлено в 8:16 по мск:
Об отражении атаки беспилотника над Белгородской областью сообщили в Минобороны РФ. Они были уничтожены силами ПВО.
В Белгородской области был сбит украинский беспилотник. Это уже четвертый регион, который атаковали ВСУ за сутки. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — написал Вячеслав Гладков у себя в Telegram. Губернатор уточнил, что на месте падения БПЛА работают оперативные службы. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, заключил Гладков. Ранее ВСУ ударили по Псковской, Курской и Московской областям. Все атаки были произведены с помощью беспилотников. Обновлено в 8:16 по мск: Об отражении атаки беспилотника над Белгородской областью сообщили в Минобороны РФ. Они были уничтожены силами ПВО.