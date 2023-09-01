ВСУ ударили по четвертому российскому региону за день

ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область

01 сентября 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Российская ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области был сбит украинский беспилотник. Это уже четвертый регион, который атаковали ВСУ за сутки. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — написал Вячеслав Гладков у себя в Telegram. Губернатор уточнил, что на месте падения БПЛА работают оперативные службы. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, заключил Гладков. Ранее ВСУ ударили по Псковской, Курской и Московской областям. Все атаки были произведены с помощью беспилотников. Обновлено в 8:16 по мск: Об отражении атаки беспилотника над Белгородской областью сообщили в Минобороны РФ. Они были уничтожены силами ПВО.

В Белгородской области был сбит украинский беспилотник. Это уже четвертый регион, который атаковали ВСУ за сутки. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — написал Вячеслав Гладков у себя в Telegram. Губернатор уточнил, что на месте падения БПЛА работают оперативные службы. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, заключил Гладков. Ранее ВСУ ударили по Псковской, Курской и Московской областям. Все атаки были произведены с помощью беспилотников. Обновлено в 8:16 по мск: Об отражении атаки беспилотника над Белгородской областью сообщили в Минобороны РФ. Они были уничтожены силами ПВО.