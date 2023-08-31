Губернатор Комарова обратилась к жителям ХМАО в День знаний

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила жителей региона с 1 сентября

Наталья Комарова рассказала о проектах, которые стартуют в новом учебном году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова пожелала плодотворного года жителям региона и рассказала о новых проектах в сфере образования, которые стартуют с 1 сентября. Поздравление глава округа опубликовала в своем telegram-канале.

«Сегодня День знаний — день тех, кто учится и учит. Для 28,7 тысяч югорских первоклассников начинается новый жизненный этап. Он сложнее и интереснее, наполнен открытиями. Создаем условия для получения образования по самым высоким стандартам», — сообщила Комарова.

Губернатор рассказала об открытии новой школы в Нижневартовске, где будут учиться 1125 учеников. Тем временем на базе Сургутского политехнического колледжа открывается Центр опережающей профессиональной подготовки, а в Нягани начинает работать кванториум. Образовательная площадка оснащена высокотехнологичным оборудованием для изучения материалов по естественно-научному и техническому направлениям.

Кроме того, Комарова отметила важность присоединения Югры к федеральному проекту «Профессионалитет». «Наши студенты смогут получать знания в максимально приближенной к производственному процессу среде и по окончании учебы гарантированно трудоустроятся», — добавила губернатор.

Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных школах ХМАО. Власти Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска проанализировали, какие образовательные заведения в нынешнем учебном году оказались наиболее востребованными среди первоклассников.