«Миссис Россия» из Перми рассказала, как в 44 года выглядеть на 34. Фото

«Миссис Россия» Волочкова: после сорока женщину моложе делает блеск в глазах

01 сентября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Пермячка уверена, что вторую молодость ей подарили занятия по танцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Красивой женщину делают горящие глаза и очаровательная улыбка. Нужно любить себя и заниматься тем, что нравится. Тогда любая женщина старше 40 лет будет выглядеть на 10 лет моложе, рассказала URA.RU победительница конкурса «Миссис Россия Земля — 2023», руководитель пермской сети туристических агентств Екатерина Волочкова. «Мне 44 года, выгляжу на 34. Чтобы стать красивой, женщина должна быть счастливой. Нужно делать то, что вам нравится. В моем случае это танцы. Я занималась ими с детства. Стала мастером спорта международного класса. Потом у меня был перерыв больше 20 лет. Но сейчас я снова к ним вернулась. Занятия делают мое тело более пластичным, подтянутым. Танцы вдохнули в меня вторую молодость», — рассказала бизнесвумен корреспонденту агентства. Второй важный критерий молодости и красоты — любовь к миру и благодарность своим близким. Нужно смотреть на мир с позитивом и во всех, даже самых непростых ситуациях, находить положительные моменты для себя. «Как все люди я расстраиваюсь, устаю и плачу. Но стараюсь ни в коем случае никого не обвинять. Я не трачу свое время и энергию на обвинения», — отметила Волочкова. Ранее пермячка Екатерина Волочкова завоевала главную корону конкурса «Миссис Россия Земля 2023». Финал конкурса прошел в Москве в конце августа. Екатерина уверена, что красота женщины заключается в блеске глаз и очаровательной улыбке Фото предоставлено Екатериной Волочковой Танцы — одно из любимых занятий Екатерины Фото предоставлено Екатериной Волочковой У Екатерины три сына: старшему — 18 лет, среднему — 8 лет, младшему — 2 года Фото предоставлено Екатериной Волочковой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Красивой женщину делают горящие глаза и очаровательная улыбка. Нужно любить себя и заниматься тем, что нравится. Тогда любая женщина старше 40 лет будет выглядеть на 10 лет моложе, рассказала URA.RU победительница конкурса «Миссис Россия Земля — 2023», руководитель пермской сети туристических агентств Екатерина Волочкова. «Мне 44 года, выгляжу на 34. Чтобы стать красивой, женщина должна быть счастливой. Нужно делать то, что вам нравится. В моем случае это танцы. Я занималась ими с детства. Стала мастером спорта международного класса. Потом у меня был перерыв больше 20 лет. Но сейчас я снова к ним вернулась. Занятия делают мое тело более пластичным, подтянутым. Танцы вдохнули в меня вторую молодость», — рассказала бизнесвумен корреспонденту агентства. Второй важный критерий молодости и красоты — любовь к миру и благодарность своим близким. Нужно смотреть на мир с позитивом и во всех, даже самых непростых ситуациях, находить положительные моменты для себя. «Как все люди я расстраиваюсь, устаю и плачу. Но стараюсь ни в коем случае никого не обвинять. Я не трачу свое время и энергию на обвинения», — отметила Волочкова. Ранее пермячка Екатерина Волочкова завоевала главную корону конкурса «Миссис Россия Земля 2023». Финал конкурса прошел в Москве в конце августа.