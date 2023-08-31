31 августа 2023

В свердловской школе в первый класс пошла единственная ученица

© Служба новостей «URA.RU»
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1-ое сентября. День знаний. Дягилевский лицей. Екатеринбург, школьник, первоклашка, 1 сентября, первоклассница
Для единственной первоклассницы в школе организовали праздник и полноценный учебный процесс (архивное фото) Фото:

В школе поселка Шайтанка (Свердловская область) в первый класс пошла всего одна ученица. Тем не менее для девочки будет организован полноценный учебный процесс, рассказали URA.RU в управлении образования Новолялинского городского округа.

«В этом году в первый класс в Шайтанке пошла одна девочка. Ее будут обучать все педагоги, которые трудятся в школе. Мы искали учителя начальных классов для этой школы, но никто не захотел ехать в маленький поселок. Поэтому преподаватели разделят между собой нагрузку и будут учить первоклассницу всем полагающимся предметам», — объяснили в управлении образования.

Село Шайтанка находится в горах на севере Свердловской области. Там проживает порядка 200 человек, а в местной школе учится всего шесть ребят. Школа нуждается в педагоге, на время работы учителю будет предоставлено жилье.

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В школе поселка Шайтанка (Свердловская область) в первый класс пошла всего одна ученица. Тем не менее для девочки будет организован полноценный учебный процесс, рассказали URA.RU в управлении образования Новолялинского городского округа. «В этом году в первый класс в Шайтанке пошла одна девочка. Ее будут обучать все педагоги, которые трудятся в школе. Мы искали учителя начальных классов для этой школы, но никто не захотел ехать в маленький поселок. Поэтому преподаватели разделят между собой нагрузку и будут учить первоклассницу всем полагающимся предметам», — объяснили в управлении образования. Село Шайтанка находится в горах на севере Свердловской области. Там проживает порядка 200 человек, а в местной школе учится всего шесть ребят. Школа нуждается в педагоге, на время работы учителю будет предоставлено жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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