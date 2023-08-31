В свердловской школе в первый класс пошла единственная ученица

01 сентября 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Для единственной первоклассницы в школе организовали праздник и полноценный учебный процесс (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В школе поселка Шайтанка (Свердловская область) в первый класс пошла всего одна ученица. Тем не менее для девочки будет организован полноценный учебный процесс, рассказали URA.RU в управлении образования Новолялинского городского округа. «В этом году в первый класс в Шайтанке пошла одна девочка. Ее будут обучать все педагоги, которые трудятся в школе. Мы искали учителя начальных классов для этой школы, но никто не захотел ехать в маленький поселок. Поэтому преподаватели разделят между собой нагрузку и будут учить первоклассницу всем полагающимся предметам», — объяснили в управлении образования. Село Шайтанка находится в горах на севере Свердловской области. Там проживает порядка 200 человек, а в местной школе учится всего шесть ребят. Школа нуждается в педагоге, на время работы учителю будет предоставлено жилье.

В школе поселка Шайтанка (Свердловская область) в первый класс пошла всего одна ученица. Тем не менее для девочки будет организован полноценный учебный процесс, рассказали URA.RU в управлении образования Новолялинского городского округа. «В этом году в первый класс в Шайтанке пошла одна девочка. Ее будут обучать все педагоги, которые трудятся в школе. Мы искали учителя начальных классов для этой школы, но никто не захотел ехать в маленький поселок. Поэтому преподаватели разделят между собой нагрузку и будут учить первоклассницу всем полагающимся предметам», — объяснили в управлении образования. Село Шайтанка находится в горах на севере Свердловской области. Там проживает порядка 200 человек, а в местной школе учится всего шесть ребят. Школа нуждается в педагоге, на время работы учителю будет предоставлено жилье.