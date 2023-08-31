Власти Екатеринбурга вынесли на обсуждение проект новой развязки в Академическом 01 сентября 2023 в 11:03 Размер текста - 17 + Екатеринбуржцы могут принять участие в обсуждении проекта развязки на Амундсена — Начдива Васильева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по проекту развязки на перекрестке улиц Амундсена — Начдива Васильева. Проект планировки развязки опубликован на официальном городском портале. «Администрация Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для строительства линейного объекта — транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева», — говорится в сообщении. Согласно проекту, двухполосная эстакада пройдет над Объездной дорогой и будет иметь пять выездов. Под путепроводом проложат два дублера, которые позволят машинам разворачиваться. Таким образом, Объездная станет четырехполосной, а вместе с улицей Начдива Онуфриева проезжие части смогут вместить до шести потоков (по три в каждую сторону). Общественные обсуждения продлятся до 22 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что власти планируют построить еще одну развязку в Академическом — на перекрестке продленной улицы Амундсена и ЕКАД. Согласно планам, сначала строителям нужно будет продлить улицу Амундсена от проспекта Сахарова до ЕКАД. Строительство развязки на пересечении Амундсена и ЕКАД станет следующим этапом. Развязка появится на перекрестке Амундсена — Начдива Васильева Скрин проекта с официального городского портала В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по проекту развязки на перекрестке улиц Амундсена — Начдива Васильева. Проект планировки развязки опубликован на официальном городском портале. «Администрация Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для строительства линейного объекта — транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева», — говорится в сообщении. Согласно проекту, двухполосная эстакада пройдет над Объездной дорогой и будет иметь пять выездов. Под путепроводом проложат два дублера, которые позволят машинам разворачиваться. Таким образом, Объездная станет четырехполосной, а вместе с улицей Начдива Онуфриева проезжие части смогут вместить до шести потоков (по три в каждую сторону). Общественные обсуждения продлятся до 22 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что власти планируют построить еще одну развязку в Академическом — на перекрестке продленной улицы Амундсена и ЕКАД. Согласно планам, сначала строителям нужно будет продлить улицу Амундсена от проспекта Сахарова до ЕКАД. Строительство развязки на пересечении Амундсена и ЕКАД станет следующим этапом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям