Власти Екатеринбурга вынесли на обсуждение проект новой развязки в Академическом

В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по проекту развязки на перекрестке улиц Амундсена — Начдива Васильева. Проект планировки развязки опубликован на официальном городском портале.
«Администрация Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для строительства линейного объекта — транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, двухполосная эстакада пройдет над Объездной дорогой и будет иметь пять выездов. Под путепроводом проложат два дублера, которые позволят машинам разворачиваться. Таким образом, Объездная станет четырехполосной, а вместе с улицей Начдива Онуфриева проезжие части смогут вместить до шести потоков (по три в каждую сторону). Общественные обсуждения продлятся до 22 сентября.
Ранее URA.RU сообщало, что власти планируют построить еще одну развязку в Академическом — на перекрестке продленной улицы Амундсена и ЕКАД. Согласно планам, сначала строителям нужно будет продлить улицу Амундсена от проспекта Сахарова до ЕКАД. Строительство развязки на пересечении Амундсена и ЕКАД станет следующим этапом.
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