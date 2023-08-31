31 августа 2023

Власти Екатеринбурга вынесли на обсуждение проект новой развязки в Академическом

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит депутатов законодательного собрания СО в Нижний Тагил. Свердловская область, строительство дороги, город нижний тагил
Екатеринбуржцы могут принять участие в обсуждении проекта развязки на Амундсена — Начдива Васильева Фото:

В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по проекту развязки на перекрестке улиц Амундсена — Начдива Васильева. Проект планировки развязки опубликован на официальном городском портале.

«Администрация Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для строительства линейного объекта — транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева», — говорится в сообщении.

Согласно проекту, двухполосная эстакада пройдет над Объездной дорогой и будет иметь пять выездов. Под путепроводом проложат два дублера, которые позволят машинам разворачиваться. Таким образом, Объездная станет четырехполосной, а вместе с улицей Начдива Онуфриева проезжие части смогут вместить до шести потоков (по три в каждую сторону). Общественные обсуждения продлятся до 22 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что власти планируют построить еще одну развязку в Академическом — на перекрестке продленной улицы Амундсена и ЕКАД. Согласно планам, сначала строителям нужно будет продлить улицу Амундсена от проспекта Сахарова до ЕКАД. Строительство развязки на пересечении Амундсена и ЕКАД станет следующим этапом.

Развязка появится на перекрестке Амундсена — Начдива Васильева
Развязка появится на перекрестке Амундсена — Начдива Васильева

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В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по проекту развязки на перекрестке улиц Амундсена — Начдива Васильева. Проект планировки развязки опубликован на официальном городском портале. «Администрация Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для строительства линейного объекта — транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева», — говорится в сообщении. Согласно проекту, двухполосная эстакада пройдет над Объездной дорогой и будет иметь пять выездов. Под путепроводом проложат два дублера, которые позволят машинам разворачиваться. Таким образом, Объездная станет четырехполосной, а вместе с улицей Начдива Онуфриева проезжие части смогут вместить до шести потоков (по три в каждую сторону). Общественные обсуждения продлятся до 22 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что власти планируют построить еще одну развязку в Академическом — на перекрестке продленной улицы Амундсена и ЕКАД. Согласно планам, сначала строителям нужно будет продлить улицу Амундсена от проспекта Сахарова до ЕКАД. Строительство развязки на пересечении Амундсена и ЕКАД станет следующим этапом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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