В Екатеринбурге суд отменил запрет на выезд заграницу владельцу «Баден-Баден»

Владельцу сети термальных комплексов «Баден-Баден» Евгению Кононову разрешили выезжать заграницу. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Свердловской области. Ранее Кононову запретили покидать страну из-за строительства зоны отдыха «Шарташ Пляж».
«Признать незаконным постановление судебного пристава-исполнителя Кировского РОСП г. Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области Никитина Александра Борисовича о временном ограничении на выезд должника из РФ от 8 июня 2023, принятое в рамках исполнительного производства в отношении Кононова Евгения Викторовича», — говорится в решении суда.
Судебные дела Евгения Кононова в последнее время связаны с пляжем «Баден — Баден» на Шарташе. Не дожидаясь решения суда по делу о признании построек самовольными, Кононов открыл комплекс. Но спустя месяц предпринимателю все же пришлось закрыть «Шарташ Пляж» до момента, пока не будут решены все юридические вопросы.
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