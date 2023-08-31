31 августа 2023

В Екатеринбурге суд отменил запрет на выезд заграницу владельцу «Баден-Баден»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция про Рекреационный туризм в пресс-центре Тасс. Екатеринбург, кононов евгений
Евгений Кононов удачно оспорил решение суда о запрете на выезд заграницу Фото:

Владельцу сети термальных комплексов «Баден-Баден» Евгению Кононову разрешили выезжать заграницу. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Свердловской области. Ранее Кононову запретили покидать страну из-за строительства зоны отдыха «Шарташ Пляж».

«Признать незаконным постановление судебного пристава-исполнителя Кировского РОСП г. Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области Никитина Александра Борисовича о временном ограничении на выезд должника из РФ от 8 июня 2023, принятое в рамках исполнительного производства в отношении Кононова Евгения Викторовича», — говорится в решении суда.

Судебные дела Евгения Кононова в последнее время связаны с пляжем «Баден — Баден» на Шарташе. Не дожидаясь решения суда по делу о признании построек самовольными, Кононов открыл комплекс. Но спустя месяц предпринимателю все же пришлось закрыть «Шарташ Пляж» до момента, пока не будут решены все юридические вопросы.

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Владельцу сети термальных комплексов «Баден-Баден» Евгению Кононову разрешили выезжать заграницу. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Свердловской области. Ранее Кононову запретили покидать страну из-за строительства зоны отдыха «Шарташ Пляж». «Признать незаконным постановление судебного пристава-исполнителя Кировского РОСП г. Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области Никитина Александра Борисовича о временном ограничении на выезд должника из РФ от 8 июня 2023, принятое в рамках исполнительного производства в отношении Кононова Евгения Викторовича», — говорится в решении суда. Судебные дела Евгения Кононова в последнее время связаны с пляжем «Баден — Баден» на Шарташе. Не дожидаясь решения суда по делу о признании построек самовольными, Кононов открыл комплекс. Но спустя месяц предпринимателю все же пришлось закрыть «Шарташ Пляж» до момента, пока не будут решены все юридические вопросы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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