В Екатеринбурге прокуроры требуют снести «Шарташ-Пляж», который разозлил чиновников

Прокуроры требуют через суд снести «Шарташ — Пляж» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Шарташ пляж от Баден-бадена. Екатеринбург, бассейн, баден-баден, шарташ пляж
«Шарташ — Пляж» открылся 30 июня и за это время успел принять многих посетителей Фото:

Прокуратура Свердловской области подала иск к владельцу сети термальных курортов Baden Family Евгению Кононову, требуя снести самовольные постройки на открывшемся недавно в Екатеринбурге «Шарташ — Пляже». Инсайд URA.RU о том, что мэрия инициировала выезд на место прокуратуры, чтобы показательно наказать бизнесмена, подтвердился.

Иск от надзорного ведомства к Евгению Кононову появился в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. Как пояснили агентству в пресс-службе суда, в иске указано, что прокуратура проверила законность строительства объектов «Шарташ — Пляжа» и установила, что два сооружения являются самовольными постройками. Вероятно, речь идет о бассейнах. Кононов должен будет снести постройки в течение месяца в случае, если суд встанет на сторону прокуратуры.

Также представители надзорного ведомства просят принять обеспечительные меры по отношению к «Шарташ — Пляжу», а именно — запретить эксплуатировать его, кроме того, запретить Евгению Кононову совершать любые регистрационные действия с объектом.

Ранее с требованием снести конструкцию «Баден-Баден» на Шарташе в суд обращались представители городской администрации. Основанием для иска стало заключение департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о том, что постройка является самовольной. На время, пока идет суд, приставы запретили продолжать строительство комплекса, но в компании нашли выход — открыли «Шарташ — Пляж», не оканчивая строительных работ. Место оказалось популярным, в жару туда выстраивались большие очереди.

После этого чиновники решили показательно воспитать Евгения Кононова. Как сообщало URA.RU, мэрия инициировала выезд на место природоохранной прокуратуры и готовит новый иск.

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Прокуратура Свердловской области подала иск к владельцу сети термальных курортов Baden Family Евгению Кононову, требуя снести самовольные постройки на открывшемся недавно в Екатеринбурге «Шарташ — Пляже». Инсайд URA.RU о том, что мэрия инициировала выезд на место прокуратуры, чтобы показательно наказать бизнесмена, подтвердился. Иск от надзорного ведомства к Евгению Кононову появился в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. Как пояснили агентству в пресс-службе суда, в иске указано, что прокуратура проверила законность строительства объектов «Шарташ — Пляжа» и установила, что два сооружения являются самовольными постройками. Вероятно, речь идет о бассейнах. Кононов должен будет снести постройки в течение месяца в случае, если суд встанет на сторону прокуратуры. Также представители надзорного ведомства просят принять обеспечительные меры по отношению к «Шарташ — Пляжу», а именно — запретить эксплуатировать его, кроме того, запретить Евгению Кононову совершать любые регистрационные действия с объектом. Ранее с требованием снести конструкцию «Баден-Баден» на Шарташе в суд обращались представители городской администрации. Основанием для иска стало заключение департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о том, что постройка является самовольной. На время, пока идет суд, приставы запретили продолжать строительство комплекса, но в компании нашли выход — открыли «Шарташ — Пляж», не оканчивая строительных работ. Место оказалось популярным, в жару туда выстраивались большие очереди. После этого чиновники решили показательно воспитать Евгения Кононова. Как сообщало URA.RU, мэрия инициировала выезд на место природоохранной прокуратуры и готовит новый иск.
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