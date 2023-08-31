Курганские учителя рискуют лишиться работы из-за объединения школ

Учителя двух образовательных учреждений рискуют попасть под сокращение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Объединение школ и детсадов в Курганской области

В Кургане педагоги школы №55 и начальной школы-детсада №58 рискуют попасть под сокращение из-за объединения их организаций с другими образовательными учреждениями. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Предупредить в срок до 01.10.2023 г. персонально под подпись работников МБОУ „СОШ № 55“ о предстоящем высвобождении в связи с сокращением численности или штата либо о предстоящем изменении определенных сторонами условий трудового договора. Предупредить в срок до 15.09.2023 г. персонально под подпись директора МБОУ „НШ-ДС № 58“ Плешивцеву Е.С. о предстоящем высвобождении в связи с сокращением штата», — указано в документах, размещенных на сайте мэрии.

Школу №55 до 1 января присоединят к школе №48. Начальная школа-детсад №58 станет частью школы №41. В документе помимо этого указано, что директора начальной школы Елены Плешивцеву также сократят.

Присоединение к школам образовательных учреждений идет в регионе уже несколько лет. Например, к школе №55 присоединяли детский сад №132 «Лесная сказка» (микрорайон Глинки). При этом в 2022 году власти отменили объединение лицея №12 с детсадом №140. Директор областного департамента образования Андрей Кочеров объяснял, что из-за такой оптимизации сокращают заслуженных работников (заведующих) и уменьшается внимание к детям в объединенных учреждениях. При этом он отмечал, что объединение направлено на повышение качества образовательно-воспитательного процесса.